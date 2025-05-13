Donald Trump Orta Doğu’da: "Suriye’ye Uygulanan Yaptırımları Kaldırıyoruz"
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırdığını açıkladı.
Trump, Suriye kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la birlikte aldıklarını da sözlerine ekledi.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 gün sürecek Orta Doğu turu bugün başladı.
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Görüşme önce Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığı açıklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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