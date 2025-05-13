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Donald Trump Orta Doğu’da: "Suriye’ye Uygulanan Yaptırımları Kaldırıyoruz"

Donald Trump Orta Doğu’da: "Suriye’ye Uygulanan Yaptırımları Kaldırıyoruz"

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 19:42

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

Trump, Suriye kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la birlikte aldıklarını da sözlerine ekledi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 gün sürecek Orta Doğu turu bugün başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 gün sürecek Orta Doğu turu bugün başladı.

Trump ilk olarak Suudi Arabistan’a gitti ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Trump ile Selman arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yarın Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile de görüşeceği açıklandı.

Trump, Suudi Arabistan'dan sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek.

Görüşme önce Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığı açıklandı.

Görüşme önce Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığı açıklandı.

Donald Trump, Suudi Arabistan’da yaptığı açıklamada ABD’nin Suriye uyguladığı yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Trump, kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a danışarak aldığını da sözlerine ekledi.

Ocak 2025'te Avrupa Birliği (AB) de, Suriye'ye karşı 14 yıldır uygulanan yaptırımlardan bazılarını gevşetme kararı almıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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