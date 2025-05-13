Donald Trump Orta Doğu’da: "Suriye’ye Uygulanan Yaptırımları Kaldırıyoruz"

Trump ilk olarak Suudi Arabistan’a gitti ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Trump ile Selman arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yarın Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile de görüşeceği açıklandı.

Trump, Suudi Arabistan'dan sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek.