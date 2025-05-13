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Son Dakika… İstanbul’da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Son Dakika… İstanbul’da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 21:05

AFAD, İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaşanan deprem geçtiğimiz günlerde 6.2 büyüklüğünde deprem olan aynı bölgede oldu.

Kandilli Rasathanesi ise yaşanan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

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İstanbul’da akşam saatlerinde kısa süreli deprem paniği yaşandı.

İstanbul’da akşam saatlerinde kısa süreli deprem paniği yaşandı.

AFAD, Silivri açıklarında 23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki depremle aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, saat 20.46’da ve yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde yaşandı.

AFAD'ın paylaşımı 👇

AFAD'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması 👇

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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