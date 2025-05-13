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Myanmar'daki 7.7'lik Deprem Sırasında Yüzey Kırığının Oluşma Anı Anbean Kameraya Yakalanmış!

Myanmar'daki 7.7'lik Deprem Sırasında Yüzey Kırığının Oluşma Anı Anbean Kameraya Yakalanmış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 15:47

Myanmar'da 28 Mart tarihinde 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde son olarak can kaybının 3 bin 354'e yaralı sayısının ise 4 bin 850'ye yükseldiği açıklanmıştı. Depremler, komşu ülkeler olan Tayland ve Çin'de şiddetli bir şekilde hissedildi. 

Meydana gelen deprem sırasında bir yüzey kırığının oluşma anlarının ise kameraya yakalandığı ortaya çıktı.

Kaynak: TRT Haber

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İşte o anlar...

Can kaybı 3 bin 354'e yükseldi.

Can kaybı 3 bin 354'e yükseldi.

28 Mart'ta meydana gelen iki büyük deprem, Myanmar'da büyük kayıplara yol açtı. Deprem, Çin ve Tayland'da hissedildi. 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, 1912'den bu yana Myanmar'da hissedilen en şiddetli deprem oldu. Artçı sarsıntıların büyüklükleri de 5'e kadar ulaştı. Deprem sırasında yaşananlar, bütün dünyayı şoke etti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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