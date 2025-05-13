Myanmar'daki 7.7'lik Deprem Sırasında Yüzey Kırığının Oluşma Anı Anbean Kameraya Yakalanmış!
Myanmar'da 28 Mart tarihinde 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde son olarak can kaybının 3 bin 354'e yaralı sayısının ise 4 bin 850'ye yükseldiği açıklanmıştı. Depremler, komşu ülkeler olan Tayland ve Çin'de şiddetli bir şekilde hissedildi.
Meydana gelen deprem sırasında bir yüzey kırığının oluşma anlarının ise kameraya yakalandığı ortaya çıktı.
Kaynak: TRT Haber
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İşte o anlar...
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Can kaybı 3 bin 354'e yükseldi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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