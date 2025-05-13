Myanmar'daki 7.7'lik Deprem Sırasında Yüzey Kırığının Oluşma Anı Anbean Kameraya Yakalanmış!

Myanmar'da 28 Mart tarihinde 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde son olarak can kaybının 3 bin 354'e yaralı sayısının ise 4 bin 850'ye yükseldiği açıklanmıştı. Depremler, komşu ülkeler olan Tayland ve Çin'de şiddetli bir şekilde hissedildi.

Meydana gelen deprem sırasında bir yüzey kırığının oluşma anlarının ise kameraya yakalandığı ortaya çıktı.

Kaynak: TRT Haber