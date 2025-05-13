Özgür Özel TRT Mikrofonunu Bırakmadan Konuştu: "TRT’yi Yönetenlere ‘Aklınızı Başınıza Alın’ Diyoruz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'daki maden faciasının 11. yılı vesilesiyle Manisa'ya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, özellikle TRT mikrofonuna konuştu. Ekrem İmamoğlu çağrısını yenileyen Özgür Özel, İmamoğlu'na sorulan soruların ve verilen cevapların bütün millet tarafından duyulması için TRT'ye seslendi.
Özel, TRT mikrofonunu bir an olsun bırakmadı.
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İşte o anlar;
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TRT mikrofonunu bir an olsun bırakmadı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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