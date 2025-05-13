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Özgür Özel TRT Mikrofonunu Bırakmadan Konuştu: "TRT’yi Yönetenlere ‘Aklınızı Başınıza Alın’ Diyoruz”

Özgür Özel TRT Mikrofonunu Bırakmadan Konuştu: "TRT’yi Yönetenlere ‘Aklınızı Başınıza Alın’ Diyoruz”

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 15:15

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'daki maden faciasının 11. yılı vesilesiyle Manisa'ya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, özellikle TRT mikrofonuna konuştu. Ekrem İmamoğlu çağrısını yenileyen Özgür Özel, İmamoğlu'na sorulan soruların ve verilen cevapların bütün millet tarafından duyulması için TRT'ye seslendi. 

Özel, TRT mikrofonunu bir an olsun bırakmadı.

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İşte o anlar;

TRT mikrofonunu bir an olsun bırakmadı.

TRT mikrofonunu bir an olsun bırakmadı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, TRT'ye de şu ifadelerle seslendi: “Bakın bu bizim vergilerimizle çalışan bir kanal. TRT iftiraları köpürtmek için değil en doğru bilgiyi ulaştırmak için var...İmamoğlu’na sorulan soruların ve verilen cevapların millet tarafından duyulması için TRT’den canlı yayını fevkalade önemsiyoruz. TRT’nin çalışanlarını seviyoruz, TRT’yi yönetenlere ‘Aklınızı başınıza alın’ diyoruz.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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