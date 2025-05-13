Özgür Özel TRT Mikrofonunu Bırakmadan Konuştu: "TRT’yi Yönetenlere ‘Aklınızı Başınıza Alın’ Diyoruz”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, TRT'ye de şu ifadelerle seslendi: “Bakın bu bizim vergilerimizle çalışan bir kanal. TRT iftiraları köpürtmek için değil en doğru bilgiyi ulaştırmak için var...İmamoğlu’na sorulan soruların ve verilen cevapların millet tarafından duyulması için TRT’den canlı yayını fevkalade önemsiyoruz. TRT’nin çalışanlarını seviyoruz, TRT’yi yönetenlere ‘Aklınızı başınıza alın’ diyoruz.'