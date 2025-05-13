Kayıp Kediyi Bulana 15 Bin TL Ödül, Yoksa Yuvası Yıkılacak "Kediye Bir Şey Olursa Seni Boşarım!"

Adana'da kedisini kaybeden Zeynep Eğri, bulana ödül vereceğini açıkladı. Kayıp kedisini arayan genç kadın duygusal anlar yaşarken, scottish fold cinsi kedisi bulunmazsa kocasının kendisini boşayacağını söyledi. Doğduğu günden beri baktığı bir yaşındaki kedisini bulana ne kadar ödül vereceğini de açıkladı. Genç kadın, 'Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim' dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının ise kayıp kedi ve çiftin evliliğine dair söyleyecekleri vardı elbette!