Kayıp Kediyi Bulana 15 Bin TL Ödül, Yoksa Yuvası Yıkılacak "Kediye Bir Şey Olursa Seni Boşarım!"

Adana'da kedisini kaybeden Zeynep Eğri, bulana ödül vereceğini açıkladı. Kayıp kedisini arayan genç kadın duygusal anlar yaşarken, scottish fold cinsi kedisi bulunmazsa kocasının kendisini boşayacağını söyledi. Doğduğu günden beri baktığı bir yaşındaki kedisini bulana ne kadar ödül vereceğini de açıkladı. Genç kadın, 'Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim' dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının ise kayıp kedi ve çiftin evliliğine dair söyleyecekleri vardı elbette!
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İşte, "Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamayan kadının o anları! 👇
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Ali El-Diablo adlı scottish fold cinsi kedisini kaybeden Zeynep Eğri, kayıp kedisini bulana 15 bin TL ödül verecek!
Kayıp kedi Ali El-Diablo'yu bulmak için seferber olanlar için bir görüntüsünü de biz paylaşalım!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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