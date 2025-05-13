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Kayıp Kediyi Bulana 15 Bin TL Ödül, Yoksa Yuvası Yıkılacak "Kediye Bir Şey Olursa Seni Boşarım!"

Kayıp Kediyi Bulana 15 Bin TL Ödül, Yoksa Yuvası Yıkılacak "Kediye Bir Şey Olursa Seni Boşarım!"

Sosyal Medya Kedi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 13:52

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Adana'da kedisini kaybeden Zeynep Eğri, bulana ödül vereceğini açıkladı. Kayıp kedisini arayan genç kadın duygusal anlar yaşarken, scottish fold cinsi kedisi bulunmazsa kocasının kendisini boşayacağını söyledi. Doğduğu günden beri baktığı bir yaşındaki kedisini bulana ne kadar ödül vereceğini de açıkladı. Genç kadın, 'Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim' dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının ise kayıp kedi ve çiftin evliliğine dair söyleyecekleri vardı elbette!

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İşte, "Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamayan kadının o anları! 👇

Ali El-Diablo adlı scottish fold cinsi kedisini kaybeden Zeynep Eğri, kayıp kedisini bulana 15 bin TL ödül verecek!

Ali El-Diablo adlı scottish fold cinsi kedisini kaybeden Zeynep Eğri, kayıp kedisini bulana 15 bin TL ödül verecek!

Annesi öldüğünden beri yanında olan biricik kedisini arayan genç kadın, kedisini Adana'da 75402 sokakta oturan babasına bırakmıştı. Ancak kıymetli kedisinin kaybolmasının ardından perişan olan Eğri, evliliğinin de kedinin bulunmasına bağlı olduğunu söylüyor. 

Yurt dışında çalışmaya giden eşi Hamza Eğri’nin de kediyi çok sevdiğini belirten Zeynep Eğri, kocasının gurbete gitmeden önce 'Kediye iyi bak bir şey olmasın, ona bir şey olursa seni boşarım.' dediğini belirtiyor. Genç kadın, 'Kedim kayboldu ona mı yanacağım kocam beni boşayacak ona mı yanacağım çok kötü durumdayım.' diyerek yardım istiyor.

Kayıp kedi Ali El-Diablo'yu bulmak için seferber olanlar için bir görüntüsünü de biz paylaşalım!

Kayıp kedi Ali El-Diablo'yu bulmak için seferber olanlar için bir görüntüsünü de biz paylaşalım!

Gelin bir de Eğri çiftinin sosyal medyayı dile getiren kayıp kedisi ve ilişkileri hakkında yapılan yorumlara birlikte göz atalım. 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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