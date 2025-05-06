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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 15:38

Tadını merak etmekten kendinizi alamayacağınız ama sofranıza getirmeye de cesaret edemeyeceğiniz sunumlarlar bir acayip lezzet turuna çıkıyoruz... Bir restoranda görmeyi hayal etmeyeceğiniz servis tabaklarından balık iskeletinde sunulan Meksika lezzetlerinde bu turda yok yok! Peki, bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan ve hassas mideleri zorlayan sunumlar arasında favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumları da Burada 👇

1. İlk lezzetimiz kütükte turta ve kahve kokteyli!

1. İlk lezzetimiz kütükte turta ve kahve kokteyli!

Kirazlı turta ve kahve kokteyli kütükte biraz garip görünse de iyi bir ikili diyebilir miyiz?

2. Fincanda Cthulhu!

2. Fincanda Cthulhu!

Lovecraft'ın 'Cthulhu'nun Çağrısı' isimli 1928 tarihinde basılan kısa hikayesi zihninizde canlandı mı? H. P. Lovecraft'in yarattığı Cthulhu Mitosu'ndaki Yüce Eskiler'den biri olan bu yaratığa benzeyen lezzeti denemek istediğinizi ise tahmin edebiliyoruz!

3. Sunum tahtası tamam da tartım küreğinde sos neden?

3. Sunum tahtası tamam da tartım küreğinde sos neden?

Sanki malzemeleri tarttığınız küreği yemeğin içerine düşürmüşsünüz gibi duruyor.

4. Sofradaki küreklerin boyutu git gide büyüyor...

4. Sofradaki küreklerin boyutu git gide büyüyor...

Hazır olun, 14 sterlin ödeyerek yiyeceğiniz bu lezzetin boyutlarını isteğe bağlı olarak biraz daha büyütebiliyormuşsunuz.

5. Peki, bu et nasıl yeniliyor?

5. Peki, bu et nasıl yeniliyor?

Artık nasıl yenileceğini de siz bulun, efendim! Afiyet olsun...

6. "Karides kokteyl" istediğinizde beklediğiniz tam olarak bu olmayabilir!

6. "Karides kokteyl" istediğinizde beklediğiniz tam olarak bu olmayabilir!

Tabii umuyoruz içinde sadece karides vardır!

7. Tepsinin tersi ile düzünü karıştırmış olabilir misiniz?

7. Tepsinin tersi ile düzünü karıştırmış olabilir misiniz?

Bu yaratıcılık mı, buhran mı yoksa bilgisizlik mi bilemedik!

8. İşte karşınızda bir kürek daha!

8. İşte karşınızda bir kürek daha!

Kimse kürekte sunuma şikayet etmiyor galiba artık ama bu kürekler steril mi? Yani mutfağa girmeden önce nerede kullandıkları belli mi?

9. İştahınız şimdiye kadar kapanmadıysa artık kesin kapanacak!

9. İştahınız şimdiye kadar kapanmadıysa artık kesin kapanacak!

İçindekinin çilek ve krema olduğunu söylesek inanır mısınız?

10. Bardakta patatesi yanlış anlayan o mekan!

10. Bardakta patatesi yanlış anlayan o mekan!

Yine de tabak bittiğinde iyi bir çözüm gibi görünüyor. Sonuçta bugüne kadar gördüklerimize göre çok daha temiz ve güvenli.

11. Kraterde ziyafet!

11. Kraterde ziyafet!

Pamukkalede restoran açmak isteyenlere konsept bulduk!

12. Balığı kim yedi de kılçığı bize kaldı acaba?

12. Balığı kim yedi de kılçığı bize kaldı acaba?

Duyduğumuza göre Meksika'daki bu restoranda lezzetler bir harika, sunumlar gördüğünüz gibi ve bir hayli pahalıymış!

13. Son lezzetimiz ise kutuda burrito

13. Son lezzetimiz ise kutuda burrito

Bari bu kadar sıkı bir kutu olmasaydı. Çünkü burrito dağılmadan içinden çıkarmak da bir hayli zorlu görünüyor!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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