Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Tadını merak etmekten kendinizi alamayacağınız ama sofranıza getirmeye de cesaret edemeyeceğiniz sunumlarlar bir acayip lezzet turuna çıkıyoruz... Bir restoranda görmeyi hayal etmeyeceğiniz servis tabaklarından balık iskeletinde sunulan Meksika lezzetlerinde bu turda yok yok! Peki, bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan ve hassas mideleri zorlayan sunumlar arasında favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
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1. İlk lezzetimiz kütükte turta ve kahve kokteyli!
2. Fincanda Cthulhu!
3. Sunum tahtası tamam da tartım küreğinde sos neden?
4. Sofradaki küreklerin boyutu git gide büyüyor...
5. Peki, bu et nasıl yeniliyor?
6. "Karides kokteyl" istediğinizde beklediğiniz tam olarak bu olmayabilir!
7. Tepsinin tersi ile düzünü karıştırmış olabilir misiniz?
8. İşte karşınızda bir kürek daha!
9. İştahınız şimdiye kadar kapanmadıysa artık kesin kapanacak!
10. Bardakta patatesi yanlış anlayan o mekan!
11. Kraterde ziyafet!
12. Balığı kim yedi de kılçığı bize kaldı acaba?
13. Son lezzetimiz ise kutuda burrito
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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