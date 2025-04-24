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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 23:38

Unutamayacağınız bir ziyafete davet ediyoruz sizi! Lüks restoranların konuklarına özel hazırladığı sunumlar, aklınızı karıştıracak ve biraz da midenizi zorlayacak. Sırı çıkmış kürekten Aladdin'in sihirli lambasına, dönme dolaptan kutuya her şey servis tabağına dünüşüyor. 'Tam bu kadar da olmaz!' dediğiniz anda dahası sizi bekliyor. Bakalım bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan sunumlar arasında favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumları da Burada 👇

1. İlk lezzetimiz kutuda hamburger ve patates!

1. İlk lezzetimiz kutuda hamburger ve patates!

Biraz dağılmış biraz da özensiz görünüyor... Hatta biz, yeterince lezzetli olduğunu bile düşünemedik.

2. Peki, bu kesme tahtası ve üzerindeki çizikler yeterince hijyenik mi?

2. Peki, bu kesme tahtası ve üzerindeki çizikler yeterince hijyenik mi?

Kesme tahtası mutfakta kalsaydı da bize tabakta servis etseydiniz en azından iştahımız kaçmazdı. Zira göz görmeyince gönül de katlanırdı bu hijyene...

3. Ev konforunda ziyafet konsepti hız kesmeden devam ediyor: Tavada yemek!

3. Ev konforunda ziyafet konsepti hız kesmeden devam ediyor: Tavada yemek!

Sıcak ve taze olduğuna eminiz. Tabii bir de soğumadan o tavanın sapını tutmamanız gerektiğini biliyoruz.

4. Sos tahtadan akmadan falafel dürümü bitirene müesseseden çay!

4. Sos tahtadan akmadan falafel dürümü bitirene müesseseden çay!

Servis tabağınızın olmadığına eminiz ama bir sos tabağı koysaydınız bari.

5. Kürekte sunumun her şeklini gördük sanıyorduk: Ta ki sırı çıkmış ve sahibinden çok kullanılmış bu küreğe kadar.

5. Kürekte sunumun her şeklini gördük sanıyorduk: Ta ki sırı çıkmış ve sahibinden çok kullanılmış bu küreğe kadar.

Sırf meraktan soruyoruz, kürekte sunum olayını ilk kim icat etti?

6. Dönme dolapta ziyafet...

6. Dönme dolapta ziyafet...

Artık her atıştırmalık tabağından beklediğimiz performans.

7. Kitaplara konu olmuş lezzetler!

7. Kitaplara konu olmuş lezzetler!

Peki kitaplar tek kullanımlık mı, yoksa herkese bu kitaptan mı servis ediyorsunuz?

8. Yoksa siz hâlâ kürekte hamburger patatesi denemediniz mi?

8. Yoksa siz hâlâ kürekte hamburger patatesi denemediniz mi?

Sahi, önünüze kürekte bir sunum gelse yer misiniz? Dahası bunu bir şaka olarak mı değerlendirirsiniz, yoksa sinirlenir misiniz?

9. Kaya kasesinde soslu turp!

9. Kaya kasesinde soslu turp!

Lüks restoranda turp bile bir başka zarif...

10. "Civciv çıkacak kuş çıkacak..."

10. "Civciv çıkacak kuş çıkacak..."

Bu dev yumurtadan ne çıksın isterdiniz bilmiyoruz ama içindekini duyduğunuzda hayal kırıklığına uğrayacağınız kesin: Yoğurtlu meyveli parfe

11. New York Times da olsanız 10 euroluk yemeğin altına sıkıştırılıyorsunuz...

11. New York Times da olsanız 10 euroluk yemeğin altına sıkıştırılıyorsunuz...

Türkiye'de olsa restoran masasında değil piknik masasında serili olurdu. İşte orası bambaşka bir kültür!

12. Aladdin'in sihirli lambası değil mi o?

12. Aladdin'in sihirli lambası değil mi o?

'Lambadan sihirli lezzet' diyerek pazarlanacaksa biz denemeyi düşünürüz. Tabii sahiden lezzet 'sihirli' denilecek kadar özel olmalı.

13. Gerçek şovu ise sona sakladık: Afiyet olsun 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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