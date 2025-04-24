Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Unutamayacağınız bir ziyafete davet ediyoruz sizi! Lüks restoranların konuklarına özel hazırladığı sunumlar, aklınızı karıştıracak ve biraz da midenizi zorlayacak. Sırı çıkmış kürekten Aladdin'in sihirli lambasına, dönme dolaptan kutuya her şey servis tabağına dünüşüyor. 'Tam bu kadar da olmaz!' dediğiniz anda dahası sizi bekliyor. Bakalım bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan sunumlar arasında favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
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1. İlk lezzetimiz kutuda hamburger ve patates!
2. Peki, bu kesme tahtası ve üzerindeki çizikler yeterince hijyenik mi?
3. Ev konforunda ziyafet konsepti hız kesmeden devam ediyor: Tavada yemek!
4. Sos tahtadan akmadan falafel dürümü bitirene müesseseden çay!
5. Kürekte sunumun her şeklini gördük sanıyorduk: Ta ki sırı çıkmış ve sahibinden çok kullanılmış bu küreğe kadar.
6. Dönme dolapta ziyafet...
7. Kitaplara konu olmuş lezzetler!
8. Yoksa siz hâlâ kürekte hamburger patatesi denemediniz mi?
9. Kaya kasesinde soslu turp!
10. "Civciv çıkacak kuş çıkacak..."
11. New York Times da olsanız 10 euroluk yemeğin altına sıkıştırılıyorsunuz...
12. Aladdin'in sihirli lambası değil mi o?
13. Gerçek şovu ise sona sakladık: Afiyet olsun 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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