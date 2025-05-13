Türkiye'nin Pakistan'a Desteği Sonrası Hindistan'da Elma Boykotu Başladı

Hindistan’da kaydedilen görüntülerde bir grup esnaf, Türkiye menşeli elmaların ülkeye gelmesini protesto ediyor. Gerekçe ise Türkiye’nin Pakistan’a verdiği açık destek. Sosyal medyada yayılan video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Elmaların üzerindeki “Made in Türkiye” etiketini gören Hintli satıcılar, ürünleri tezgahlardan kaldırdı. O anlar hem ekonomik hem de diplomatik yansımaları açısından dikkat çekici bulunurken, olay sosyal medyada gündem oldu.