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Türkiye'nin Pakistan'a Desteği Sonrası Hindistan'da Elma Boykotu Başladı

Türkiye'nin Pakistan'a Desteği Sonrası Hindistan'da Elma Boykotu Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 13:14

Hindistan’da kaydedilen görüntülerde bir grup esnaf, Türkiye menşeli elmaların ülkeye gelmesini protesto ediyor. Gerekçe ise Türkiye’nin Pakistan’a verdiği açık destek. Sosyal medyada yayılan video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Elmaların üzerindeki “Made in Türkiye” etiketini gören Hintli satıcılar, ürünleri tezgahlardan kaldırdı. O anlar hem ekonomik hem de diplomatik yansımaları açısından dikkat çekici bulunurken, olay sosyal medyada gündem oldu.

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İşte o anlar 👇🏻

Hintli satıcıların "Türkiye" yazısının üstünü çizmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Hintli satıcıların "Türkiye" yazısının üstünü çizmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Peki siz bu tür diplomatik krizlerin ticarete yansıması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarz boykotlar işe yarıyor mu?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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