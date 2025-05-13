Türkiye'nin Pakistan'a Desteği Sonrası Hindistan'da Elma Boykotu Başladı
Hindistan’da kaydedilen görüntülerde bir grup esnaf, Türkiye menşeli elmaların ülkeye gelmesini protesto ediyor. Gerekçe ise Türkiye’nin Pakistan’a verdiği açık destek. Sosyal medyada yayılan video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Elmaların üzerindeki “Made in Türkiye” etiketini gören Hintli satıcılar, ürünleri tezgahlardan kaldırdı. O anlar hem ekonomik hem de diplomatik yansımaları açısından dikkat çekici bulunurken, olay sosyal medyada gündem oldu.
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İşte o anlar 👇🏻
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Hintli satıcıların "Türkiye" yazısının üstünü çizmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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