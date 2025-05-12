Düğün Sırasında Gelinin Kafasını Pastaya Gömen Damat Sosyal Medyada Tepki Çekti

Bir düğün töreninde damadın, gelinin başını pastaya bastırmasıyla yaşanan anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gelinin şaşkınlıkla tepki verdiği görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Bir kesim bu davranışı saygısız ve uygunsuz bulurken, bazıları ise olayı eğlenceli ve unutulmaz bir anı olarak değerlendirdi.
Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...
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İşte o video:
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Dünyaevine girecek olan çiftin düğün görüntüleri kısa zamanda gündem oldu.
"Makyaj ve saçına binlerce lira harcadı..."
"Bu gelenek neden var? Bu bir yiyecek israfı ve ayrıca bir başkasını aşağılamak asla eğlenceli değil"
"Aynısını ben de ona yapardım"
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"Düğünde bunu yapmanın komik olduğunu düşünen var mı gerçekten?"
"Ne kadar olgunca olmayan bir hareket. Karşı taraf bunu asla unutmayacak"
"O benden daha güçlü çünkü ben suratına o pastayı fırlatırdım"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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