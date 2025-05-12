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Göz Altı Torbalarından Utandığı İçin Ameliyat Olmaya Karar Veren Kadının Son Hali Şaşırttı

Göz Altı Torbalarından Utandığı İçin Ameliyat Olmaya Karar Veren Kadının Son Hali Şaşırttı

Ameliyat
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 13:51

58 yaşındaki Jayne Powell, uzun yıllar boyunca göz altındaki torbalar ve düşen göz kapakları nedeniyle öz güven sorunu yaşadı. Birçok çözüm denemesine rağmen istediği sonuçları alamayan Powell, nihayetinde estetik cerrahiye başvurma kararı aldı. 3.800 sterlinlik göz kapağı estetiğiyle hayatında köklü bir değişiklik yapan Powell, görünüşünü yenilemenin ve yeniden doğmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...

Jade isimli bir kadın, göz altı torbaları yüzünden son derece öz güvensiz hale geldi.

Jade isimli bir kadın, göz altı torbaları yüzünden son derece öz güvensiz hale geldi.
www.dailystar.co.uk

58 yaşındaki Jayne Powell, geçen yıl Temmuz ayında 3.800 sterlinlik (yaklaşık 190 bin TL) göz kapağı estetiği ameliyatı olmasının ardından kendini hiç olmadığı kadar iyi hissettiğini söylüyor. Beş torununun annesi olan Jayne, Manchester’daki Signature Clinic’te üst ve alt göz kapağı estetiği geçirdi. Jayne, artık gözlük takmadan fotoğraf çekilmenin özgürlüğünü yaşadığını belirtiyor.

Jayne, "Düşen göz kapakları ve göz altı morluklarıyla yıllardır savaşıyorum" diyor.

Jayne, "Düşen göz kapakları ve göz altı morluklarıyla yıllardır savaşıyorum" diyor.
www.dailystar.co.uk

'Her şeyi denedim; bol su içmek, en pahalı göz kremlerini kullanmak... Ama hiçbir şey işe yaramadı. Hatta gözlük takmaya başladım gizlemek için. Çok utangaç bir insan değilim ama fotoğraf çektirirken hep gözlüklerim vardı, onları çıkarmak bana zor geliyordu.'

Bir aile pikniğinde, Jayne sonunda yıllardır rahatsız olduğu bu sorunu çözmeye karar verdi. "Bir akrabamın gözleri harika görünüyordu, çok doğal duruyordu," diye hatırlıyor.

Bir aile pikniğinde, Jayne sonunda yıllardır rahatsız olduğu bu sorunu çözmeye karar verdi. "Bir akrabamın gözleri harika görünüyordu, çok doğal duruyordu," diye hatırlıyor.
www.dailystar.co.uk

'O kadar iyi tanıyordum ki, estetik yaptırdığını fark ettim ve bana o klinikten bahsedince araştırmaya başladım.'

'Bir danışman beni aradı, her şeyi net bir şekilde açıkladı. Hiçbir baskı hissetmedim, çok rahattım.'

Başta biraz korkmuş olsa da, Jayne bu adımı attığı için gerçekten çok memnun.

Başta biraz korkmuş olsa da, Jayne bu adımı attığı için gerçekten çok memnun.
www.dailystar.co.uk

'İlk hafta biraz rahatsız ediciydi ama değdi. Şimdi çok daha genç göründüğümü hissediyorum. Geçenlerde kızımın düğününe gittim ve yıllar sonra ilk defa gözlüklerim olmadan fotoğraf çektirmekten keyif aldım.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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