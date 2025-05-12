Göz Altı Torbalarından Utandığı İçin Ameliyat Olmaya Karar Veren Kadının Son Hali Şaşırttı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
58 yaşındaki Jayne Powell, uzun yıllar boyunca göz altındaki torbalar ve düşen göz kapakları nedeniyle öz güven sorunu yaşadı. Birçok çözüm denemesine rağmen istediği sonuçları alamayan Powell, nihayetinde estetik cerrahiye başvurma kararı aldı. 3.800 sterlinlik göz kapağı estetiğiyle hayatında köklü bir değişiklik yapan Powell, görünüşünü yenilemenin ve yeniden doğmanın mutluluğunu yaşıyor.
Jade isimli bir kadın, göz altı torbaları yüzünden son derece öz güvensiz hale geldi.
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Jayne, "Düşen göz kapakları ve göz altı morluklarıyla yıllardır savaşıyorum" diyor.
Bir aile pikniğinde, Jayne sonunda yıllardır rahatsız olduğu bu sorunu çözmeye karar verdi. "Bir akrabamın gözleri harika görünüyordu, çok doğal duruyordu," diye hatırlıyor.
Başta biraz korkmuş olsa da, Jayne bu adımı attığı için gerçekten çok memnun.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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