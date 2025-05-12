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İstanbul-Londra Uçağında Olay: Yolcu Saldırdı, Pilotun Yardım İstediği Ses Kaydı Ortaya Çıktı

İstanbul-Londra Uçağında Olay: Yolcu Saldırdı, Pilotun Yardım İstediği Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 15:07

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapmaya hazırlanan Londra uçağında bir yolcu başka yolculara saldırdı. Pilotun polis çağırdığı anların ses kaydı ortaya çıktı.

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İstanbul-Londra uçağında kavga çıktı.

İstanbul-Londra uçağında kavga çıktı.

Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Londra seferini yapan uçak kalkışa hazırlanırken kavgaya şahit oldu. Uçakta bulunan bir yolcu nedeni bilinmeyen bir şekilde koltuğunda bağırmaya başladı. Bağıran yolcuya diğer yolcular müdahale etmek isteyince kavga çıktı. Yolcu diğer yolculara saldırdı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörüyle irtibata geçti. 'Polise ihtiyacımız var uçakta kavga var' sözleriyle yardım isteyen pilotun ses kaydı ortaya çıktı. 

Kısa sürede uçağa havalimanı polisi geldi ve yolcuyu uçaktan indirdi. Olay nedeniyle uçuş 1 saat 23 dakika rötarlı gerçekleşti.

Pilotun kavgayı bildirdiği anlar böyle kaydedildi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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