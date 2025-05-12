İstanbul-Londra Uçağında Olay: Yolcu Saldırdı, Pilotun Yardım İstediği Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Londra seferini yapan uçak kalkışa hazırlanırken kavgaya şahit oldu. Uçakta bulunan bir yolcu nedeni bilinmeyen bir şekilde koltuğunda bağırmaya başladı. Bağıran yolcuya diğer yolcular müdahale etmek isteyince kavga çıktı. Yolcu diğer yolculara saldırdı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörüyle irtibata geçti. 'Polise ihtiyacımız var uçakta kavga var' sözleriyle yardım isteyen pilotun ses kaydı ortaya çıktı.

Kısa sürede uçağa havalimanı polisi geldi ve yolcuyu uçaktan indirdi. Olay nedeniyle uçuş 1 saat 23 dakika rötarlı gerçekleşti.