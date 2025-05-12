Haliç Üniversitesi Öğrencileri Aylık Ne Kadar Harcama Yaptıklarını Dile Getirdi

Son zamanlarda öğrencilerin aylık masraflarının sorulduğu röportajlarla sıkça karşılaşıyoruz. @genctg adlı Instagram sayfası da Haliç Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere mikrofon uzattı. Öğrenciler aylık harcamalarını açıklarken nelere harcadıklarını da dile getirdi. En çok kahve yanıtı verilmesi ise dikkat çeken bir detay oldu. Kimisi 3-5 bin arası harcıyorum derken, kimisi ise 40 bin TL harcadığını söylemişti.