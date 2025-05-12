onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Haliç Üniversitesi Öğrencileri Aylık Ne Kadar Harcama Yaptıklarını Dile Getirdi

Haliç Üniversitesi Öğrencileri Aylık Ne Kadar Harcama Yaptıklarını Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.05.2025 - 16:05

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda öğrencilerin aylık masraflarının sorulduğu röportajlarla sıkça karşılaşıyoruz. @genctg adlı Instagram sayfası da Haliç Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere mikrofon uzattı. Öğrenciler aylık harcamalarını açıklarken nelere harcadıklarını da dile getirdi. En çok kahve yanıtı verilmesi ise dikkat çeken bir detay oldu. Kimisi 3-5 bin arası harcıyorum derken, kimisi ise 40 bin TL harcadığını söylemişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Yeme-içme en çok para harcanan ihtiyaçken öğrenciliğin olmazsa olmazı gezmeler de bütçeyi etkiliyordu.

Yeme-içme en çok para harcanan ihtiyaçken öğrenciliğin olmazsa olmazı gezmeler de bütçeyi etkiliyordu.

Peki ya siz öğrencilik yıllarınıza dönecek olursanız en çok neye para harcıyordunuz? Günümüzdeki gibi kahve de sizler için temel ihtiyaç mıydı? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın