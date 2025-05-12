Sokakta Bulunan Bakımsız Köpeğin Sıcak Bir Yuvaya Kavuştuğu Anlar İçimizi Isıttı!

Terrier cinsi dostumuz ise şanslı olanlardandı. Artık sokakta yaşadığı kötü deneyimler son bulmuş, ailesi ile sevgi içerisinde yaşayacağı mutlu günler gelmişti.

Sizler de patili dostlarımız için bir şeyler yapmak istiyorsanız havalar ısınmışken kapı önünüze bir kap su bırakmayı unutmayın. 🩷