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Sokakta Bulunan Bakımsız Köpeğin Sıcak Bir Yuvaya Kavuştuğu Anlar İçimizi Isıttı!

Sokakta Bulunan Bakımsız Köpeğin Sıcak Bir Yuvaya Kavuştuğu Anlar İçimizi Isıttı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.05.2025 - 15:00

İçerik Devam Ediyor

@melihcanpaw adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan Melih Can adlı hayvansever, bir mahallede karşılaştıkları Terrier cinsi köpeğin yaşadığı değişimi paylaştı. Köpeğin tüylerinden uzun süredir sokakta yaşadığı anlaşılıyordu. Hayvanseverler ise harekete geçip önce bakımlarını yaptırdı ardından ise yuvalanma süreci için harekete geçti. Gelin detaylara geçelim!

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Özellikle belli bir süre ev ortamına adapte olan patili dostlarımızın sokakta hayat sürmesi daha da zor oluyor.

Özellikle belli bir süre ev ortamına adapte olan patili dostlarımızın sokakta hayat sürmesi daha da zor oluyor.

Terrier cinsi dostumuz ise şanslı olanlardandı. Artık sokakta yaşadığı kötü deneyimler son bulmuş, ailesi ile sevgi içerisinde yaşayacağı mutlu günler gelmişti. 

Sizler de patili dostlarımız için bir şeyler yapmak istiyorsanız havalar ısınmışken kapı önünüze bir kap su bırakmayı unutmayın. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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