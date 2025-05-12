Sokakta Bulunan Bakımsız Köpeğin Sıcak Bir Yuvaya Kavuştuğu Anlar İçimizi Isıttı!

@melihcanpaw adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan Melih Can adlı hayvansever, bir mahallede karşılaştıkları Terrier cinsi köpeğin yaşadığı değişimi paylaştı. Köpeğin tüylerinden uzun süredir sokakta yaşadığı anlaşılıyordu. Hayvanseverler ise harekete geçip önce bakımlarını yaptırdı ardından ise yuvalanma süreci için harekete geçti. Gelin detaylara geçelim!
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Özellikle belli bir süre ev ortamına adapte olan patili dostlarımızın sokakta hayat sürmesi daha da zor oluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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