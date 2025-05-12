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Bir Öğretmen Öğrencilerini Yapay Zeka Sayesinde Hayallerindeki Mesleğe Kavuşturdu!

Bir Öğretmen Öğrencilerini Yapay Zeka Sayesinde Hayallerindeki Mesleğe Kavuşturdu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.05.2025 - 12:49

İçerik Devam Ediyor

@osmanakinsam adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten bir öğretmen, öğrencilerine hayallerindeki meslekleri sordu. Cevapları aldıktan sonra ise yapay zeka ile harikalar yarattı. Öğrencilerinin fotoğrafını çeken öğretmen, fotoğrafları yapay zekaya aktararak ilgili mesleklerde resmetmesini istedi. Sonuçları gören öğrencilerin mutluluğu paha biçilemezdi. Gelin bir de birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Çocukların hayallerindeki mesleklere gelecekte kavuşması dileğiyle 🩷

Çocukların hayallerindeki mesleklere gelecekte kavuşması dileğiyle 🩷

Hepimizin küçükken aklından geçen birçok meslek vardı. Onun hayaliyle yatar kalkar bazen de ertesi güne karar değiştirirdik. Peki ya sizin çocukluk hayalinizdeki meslek neydi, gerçekleştirebildiniz mi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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