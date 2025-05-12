Bir Öğretmen Öğrencilerini Yapay Zeka Sayesinde Hayallerindeki Mesleğe Kavuşturdu!

@osmanakinsam adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten bir öğretmen, öğrencilerine hayallerindeki meslekleri sordu. Cevapları aldıktan sonra ise yapay zeka ile harikalar yarattı. Öğrencilerinin fotoğrafını çeken öğretmen, fotoğrafları yapay zekaya aktararak ilgili mesleklerde resmetmesini istedi. Sonuçları gören öğrencilerin mutluluğu paha biçilemezdi. Gelin bir de birlikte bakalım!