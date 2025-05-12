Bir Öğretmen Öğrencilerini Yapay Zeka Sayesinde Hayallerindeki Mesleğe Kavuşturdu!

@osmanakinsam adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten bir öğretmen, öğrencilerine hayallerindeki meslekleri sordu. Cevapları aldıktan sonra ise yapay zeka ile harikalar yarattı. Öğrencilerinin fotoğrafını çeken öğretmen, fotoğrafları yapay zekaya aktararak ilgili mesleklerde resmetmesini istedi. Sonuçları gören öğrencilerin mutluluğu paha biçilemezdi. Gelin bir de birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Çocukların hayallerindeki mesleklere gelecekte kavuşması dileğiyle
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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