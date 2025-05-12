Siz Hiç Annenizi Büyüttünüz mü? Bir Kadın Beyin Kanaması Geçiren Annesiyle Yaşadıkları Süreci Paylaştı

Dün Anneler Günü’ydü biliyorsunuz ki. Tüm annelerimizin ne kadar özel olduğunu, anneliğin kutsallığını bir kez daha anladık. @gulcegunesayaz adlı TikTok kullanıcısı da biricik annelerinin anneler gününü kutlamak için bir video paylaşımı yaptı. Sosyal medya kullanıcısı Gülce adlı kadının annesi beyin kanaması geçirince hayatları tamamen değişmişti. Ancak anneleri tüm gücüyle hayata tutunmayı başarmış, yeni bir sayfa açmıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım!