onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Siz Hiç Annenizi Büyüttünüz mü? Bir Kadın Beyin Kanaması Geçiren Annesiyle Yaşadıkları Süreci Paylaştı

Siz Hiç Annenizi Büyüttünüz mü? Bir Kadın Beyin Kanaması Geçiren Annesiyle Yaşadıkları Süreci Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.05.2025 - 12:18

İçerik Devam Ediyor

Dün Anneler Günü’ydü biliyorsunuz ki. Tüm annelerimizin ne kadar özel olduğunu, anneliğin kutsallığını bir kez daha anladık. @gulcegunesayaz adlı TikTok kullanıcısı da biricik annelerinin anneler gününü kutlamak için bir video paylaşımı yaptı. Sosyal medya kullanıcısı Gülce adlı kadının annesi beyin kanaması geçirince hayatları tamamen değişmişti. Ancak anneleri tüm gücüyle hayata tutunmayı başarmış, yeni bir sayfa açmıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

“Siz hiç annenizi büyüttünüz mü?”

“Siz hiç annenizi büyüttünüz mü?”

Annelerimizin üzerimizdeki hakkı ödenemez. Bizi el bebek gül bebek, elindeki en iyi imkanlarla, kimi zaman kendinden kısarak, kimi zaman zorluklar içerisinde ama yine de sevgiyle büyüten annelerimizin günü bir kez daha kutlu olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın