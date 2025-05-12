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Gençler, Türkiye’nin Dünyada Birinci Olduğu Konuları Sıraladı: “Mülteci Barındırma”

Gençler, Türkiye’nin Dünyada Birinci Olduğu Konuları Sıraladı: “Mülteci Barındırma”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.05.2025 - 10:26

İçerik Devam Ediyor

@genctg adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten gençler, dikkat çeken konu başlıklarıyla keşfetlerde etkileşimleri topluyor. Sıralama içerik formatıyla popülerleşen gençler şimdiyse Türkiye’nin dünyada birinci olduğu konuları listeledi. Çay tüketimi ve mülteci barındırma maddeleri dikkat çekti. Gelin başka nelerde ilk sıradaymışız birlikte bakalım!

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İşte detaylar 👇

Son madde için bizler de sizlere soralım.

Son madde için bizler de sizlere soralım.

Sizce birinci sırada yer aldığımız diğer konular neler olabilir? Düşünceleriniz için yorumlarda bekliyoruz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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