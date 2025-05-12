Mert Genco, Recep İvedik’in 2009’da Aldığı Kahvenin Günümüzde Ne Kadar Olduğunu Paylaştı

Mert Genco adlı içerik üreticisi eskiden yapılan alışverişleri günümüzde tekrarlayarak aradaki fiyat farkını kıyasladığı içerikleriyle gündeme geliyor. İçerik üreticisi şimdi de Recep İvedik filminde 2009’da alınan kahvenin aynısını alarak farkı hesapladı. 2009’da Recep İvedik’in aldığı kahvenin fiyatının tahminen 10 TL olduğu hesaplandı, günümüzde ise 190 TL olmuştu. Gelin detaylara geçelim!
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İzleyenler ise fiyat algılarını kaybettiklerini dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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