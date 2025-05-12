Mert Genco, Recep İvedik’in 2009’da Aldığı Kahvenin Günümüzde Ne Kadar Olduğunu Paylaştı

Kimileri 2009’da pahalı, günümüzde ucuz olduğunu söylerken, kimileri ise fiyat farkına dikkat çekerek yapılan zamma dair yorumlar yaptı. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Artık 10 TL’ye kahve içmek hayal oldu. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!