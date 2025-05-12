Las Vegas’ta Yemeğini Bitirmeyene “Şaplak Cezası” Olan Restoran Gündemde!

@damlaboluluu adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin, Las Vegas’ta karşılaştığı ilginç restoranı paylaşmasıyla viral oldu. Videoya konu olan restoranda yemeğini bitiremeyen müşterileri bir ceza bekliyordu. Eğer tabağınızda yemek kalırsa şaplak alanına geçiriliyorsunuz ve garsonlar sizi cezalandırıyordu. Nasıl mı? Gelin detayları videodan öğrenelim!