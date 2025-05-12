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Las Vegas’ta Yemeğini Bitirmeyene “Şaplak Cezası” Olan Restoran Gündemde!

Las Vegas’ta Yemeğini Bitirmeyene “Şaplak Cezası” Olan Restoran Gündemde!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.05.2025 - 14:00

İçerik Devam Ediyor

@damlaboluluu adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin, Las Vegas’ta karşılaştığı ilginç restoranı paylaşmasıyla viral oldu. Videoya konu olan restoranda yemeğini bitiremeyen müşterileri bir ceza bekliyordu. Eğer tabağınızda yemek kalırsa şaplak alanına geçiriliyorsunuz ve garsonlar sizi cezalandırıyordu. Nasıl mı? Gelin detayları videodan öğrenelim!

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İşte detaylar 👇

Dünyada binbir çeşit konsepte sahip restoran var.

Dünyada binbir çeşit konsepte sahip restoran var.

Ancak içlerinde en ilginç olanlarından biri de şüphesiz Las Vegas’taki bu restorandır. Sizlerin de deneyimlediği ilginç restoranlar varsa yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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