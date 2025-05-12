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İstanbul’un İlk Lunaparkı Tatilya’dan Arşiv Görüntüleriyle Zamanda Duygusal Bir Yolculuk!

İstanbul’un İlk Lunaparkı Tatilya’dan Arşiv Görüntüleriyle Zamanda Duygusal Bir Yolculuk!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.05.2025 - 13:20

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1995 yılında büyük bir heyecanla yapımına başlanan Tatilya Eğlence Merkezi, İstanbul’un ilk lunaparkıydı hatırlarsanız. 1996 yılında ziyaretçilere kapılarını açan Tatilya, o dönem çocukların favori lokasyonu olmakla birlikte yetişkinler için de unutulmayacak anılara ev sahipliği yapmıştı. Şimdiyse 1997 yılında Tatilya’da çekilen arşiv görüntüleriyle karşınızdayız. Gelin o günleri birlikte analım!

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İşte o anlar 👇

2006 yılında kapanan Tatilya herkesi hüsran uğratmıştı.

2006 yılında kapanan Tatilya herkesi hüsran uğratmıştı.

Yerine ise bugün hala hizmet veren Marmara Park AVM açılmıştı. Kimileri Tatilya’ya gidebilmiş ve eğlencenin tadına varabilmişti, ancak kimileri içinse bir hayalden ibaret kalmıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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