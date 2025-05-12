İstanbul’un İlk Lunaparkı Tatilya’dan Arşiv Görüntüleriyle Zamanda Duygusal Bir Yolculuk!

1995 yılında büyük bir heyecanla yapımına başlanan Tatilya Eğlence Merkezi, İstanbul’un ilk lunaparkıydı hatırlarsanız. 1996 yılında ziyaretçilere kapılarını açan Tatilya, o dönem çocukların favori lokasyonu olmakla birlikte yetişkinler için de unutulmayacak anılara ev sahipliği yapmıştı. Şimdiyse 1997 yılında Tatilya’da çekilen arşiv görüntüleriyle karşınızdayız. Gelin o günleri birlikte analım!
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2006 yılında kapanan Tatilya herkesi hüsran uğratmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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