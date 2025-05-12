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Başrollerinde Kedilerin Yer Aldığı Bu Yapay Zeka Filmleri İzlerken Yüreğiniz Dağlanacak

Başrollerinde Kedilerin Yer Aldığı Bu Yapay Zeka Filmleri İzlerken Yüreğiniz Dağlanacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.05.2025 - 21:27 Son Güncelleme: 12.05.2025 - 21:31

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Dünya üzerindeki en sevimli yaratıklardan biri kesinlikle kediler. Kediler, sadece sevimlilikleri ile değil, aynı zamanda zekaları ve bağımsız karakterleri ile de hayatımızı güzelleştiriyor. Kedilerin bu kadar sevilmelerinin bir diğer nedeni de, onların insanlara eşsiz bir dostluk ve arkadaşlık sunmaları. Onları sadece izlemek bile içimizi ısıtmaya yetiyor. Peki kedilerin başrolde olduğu filmler olsaydı?

Bir içerik üreticisi, yapay zeka ile başrollerinde kedilerin ve diğer hayvanların yer aldığı filmler yaptı. Fakat dramın dozunu fazla kaçırınca ortaya yürekleri dağlayan senaryolar çıktı. Sizler için onlardan birkaç tanesini bir araya getirdik. Mendilleriniz hazırsa, başlayalım.

Kaynak: https://www.instagram.com/enjjoyai/
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1. Böyle bir dram Yeşilçam'da bile yok.

2. Kardeşini rahat ettirmek için ne iş olsa yapan fedakar kedi.

3. Okulda zorbalığa uğradıktan sonra glow up geçiren Sarman.

4. Hostes annesini bir uçak kazasında kaybettikten sonra üvey anne eline düşen Pamuk.

5. Hasta annesine güzel bir hayat yaşatmak için canını dişine takan minnoş.

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6. Savaşa giden eşini başka biriyle aldatan kadının aşırı ters köşe hikayesi.

7. Hayırsız evlat.

8. Lüks içinde yaşarken bir doğal afetle hayatları altüst olan kedi ailesi.

9. Şans oyunuyla hayatı tamamen değişen şanslı.

10. Eşinin kurduğu kirli tuzağa düşen iş kedisi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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