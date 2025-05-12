Başrollerinde Kedilerin Yer Aldığı Bu Yapay Zeka Filmleri İzlerken Yüreğiniz Dağlanacak

Dünya üzerindeki en sevimli yaratıklardan biri kesinlikle kediler. Kediler, sadece sevimlilikleri ile değil, aynı zamanda zekaları ve bağımsız karakterleri ile de hayatımızı güzelleştiriyor. Kedilerin bu kadar sevilmelerinin bir diğer nedeni de, onların insanlara eşsiz bir dostluk ve arkadaşlık sunmaları. Onları sadece izlemek bile içimizi ısıtmaya yetiyor. Peki kedilerin başrolde olduğu filmler olsaydı?

Bir içerik üreticisi, yapay zeka ile başrollerinde kedilerin ve diğer hayvanların yer aldığı filmler yaptı. Fakat dramın dozunu fazla kaçırınca ortaya yürekleri dağlayan senaryolar çıktı. Sizler için onlardan birkaç tanesini bir araya getirdik. Mendilleriniz hazırsa, başlayalım.