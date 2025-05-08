Sahibi Vefat Eden Garip Adlı Köpek Günlerdir Mezarının Başından Ayrılmıyor

'Biz acımızdan dolayı köpeğin farkında değildik. Mezarı ziyarete geldiğimizde Garip'i burada yatarken gördek. Önce bir anlam veremedik. Çok şaşırdık. Gece geliyoruz burada, gündüz geliyoruz burada. Buraya geldiğimizde üzerimize atlıyor, sanki bize bir şeyler anlatıyor. Acımızdan sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Acımıza acı kattı. Bir yönden çok mutlu oluyoruz, bir yönden de daha çok hüzünleniyoruz. Ayracı bu dostluğu görünce de çok seviniyoruz. Biz bu köpeği daha önce hiç fark etmemişiz. Meğerse babamın dostuymuş'