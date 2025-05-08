Sahibi Vefat Eden Garip Adlı Köpek Günlerdir Mezarının Başından Ayrılmıyor

Nevşehir’de 6 gün önce hayatını kaybeden 75 yaşındaki Nuri Gümüş adlı vatandaşın 5 yıl önce sokaktan bularak sahiplendiği Garip adlı köpeği yürekleri burktu. Sahibinin hayatını kaybetmesiyle birlikte günlerdir mezarının başından ayrılmayan Garip, aile yakınlarını da duygulandırdı. Köpeklerin sahiplerine olan sadıklığı dillere destan bir mevzu biliyorsunuz ki. Garip de bir kez daha bizlere sevgisini ve vefasını kanıtlamıştı.
Gelin o anlara ve detaylara geçelim…
Kaynak: İHA
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Nuri Gümüş’ün kızı Nuran Çetinkaya, Garip ile babasının dostluğunu İHA mikrofonlarına anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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