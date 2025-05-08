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Sahibi Vefat Eden Garip Adlı Köpek Günlerdir Mezarının Başından Ayrılmıyor

Sahibi Vefat Eden Garip Adlı Köpek Günlerdir Mezarının Başından Ayrılmıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.05.2025 - 12:03

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Nevşehir’de 6 gün önce hayatını kaybeden 75 yaşındaki Nuri Gümüş adlı vatandaşın 5 yıl önce sokaktan bularak sahiplendiği Garip adlı köpeği yürekleri burktu. Sahibinin hayatını kaybetmesiyle birlikte günlerdir mezarının başından ayrılmayan Garip, aile yakınlarını da duygulandırdı. Köpeklerin sahiplerine olan sadıklığı dillere destan bir mevzu biliyorsunuz ki. Garip de bir kez daha bizlere sevgisini ve vefasını kanıtlamıştı. 

Gelin o anlara ve detaylara geçelim…

Kaynak: İHA

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İşte detaylar 👇

Nuri Gümüş’ün kızı Nuran Çetinkaya, Garip ile babasının dostluğunu İHA mikrofonlarına anlattı.

Nuri Gümüş’ün kızı Nuran Çetinkaya, Garip ile babasının dostluğunu İHA mikrofonlarına anlattı.

'Biz acımızdan dolayı köpeğin farkında değildik. Mezarı ziyarete geldiğimizde Garip'i burada yatarken gördek. Önce bir anlam veremedik. Çok şaşırdık. Gece geliyoruz burada, gündüz geliyoruz burada. Buraya geldiğimizde üzerimize atlıyor, sanki bize bir şeyler anlatıyor. Acımızdan sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Acımıza acı kattı. Bir yönden çok mutlu oluyoruz, bir yönden de daha çok hüzünleniyoruz. Ayracı bu dostluğu görünce de çok seviniyoruz. Biz bu köpeği daha önce hiç fark etmemişiz. Meğerse babamın dostuymuş'

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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