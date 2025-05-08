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İlkokul Öğretmeni Eşinin Kendisine de Hayatı Öğrettiğini Anlatan Kadının Aşkı Kalpleri Eritti!

İlkokul Öğretmeni Eşinin Kendisine de Hayatı Öğrettiğini Anlatan Kadının Aşkı Kalpleri Eritti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.05.2025 - 11:13

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@voxpoptr adlı TikTok hesabından sokak röportajları paylaşan sayfa, 59 yıldır birlikte olan Yaşar ve Sare Aktaş çiftiyle tanışmamıza vesile oldu. Muhabir, “Maddenin üç halini” sormak için çiftimize mikrofon uzatmıştı. Sare Aktaş, ilkokul mezunu olmasına rağmen yanıtlamış ve her şeyi ona ilkokul öğretmeni olan Yaşar amcamızın öğrettiğini dile getirmişti. Eşinden bahseden teyzemizin ona olan saygısı ve sevgisi ise imrendirdi. Gelin birlikte röportaja bakalım!

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İkilinin 59 yılı deviren birlikteliğinin sevgilerine ve saygılarına dayandığı iletişimlerinden anlaşılıyordu.

İkilinin 59 yılı deviren birlikteliğinin sevgilerine ve saygılarına dayandığı iletişimlerinden anlaşılıyordu.

“Günümüzde nerede böyle aşklar?” dedirten ikiliyi izleyenler maşallahları ve iyi dilekleri de eksik etmedi. Bizler de sağlıklı ve birlikte nice yıllarına diyoruz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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