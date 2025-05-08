İlkokul Öğretmeni Eşinin Kendisine de Hayatı Öğrettiğini Anlatan Kadının Aşkı Kalpleri Eritti!

@voxpoptr adlı TikTok hesabından sokak röportajları paylaşan sayfa, 59 yıldır birlikte olan Yaşar ve Sare Aktaş çiftiyle tanışmamıza vesile oldu. Muhabir, “Maddenin üç halini” sormak için çiftimize mikrofon uzatmıştı. Sare Aktaş, ilkokul mezunu olmasına rağmen yanıtlamış ve her şeyi ona ilkokul öğretmeni olan Yaşar amcamızın öğrettiğini dile getirmişti. Eşinden bahseden teyzemizin ona olan saygısı ve sevgisi ise imrendirdi. Gelin birlikte röportaja bakalım!