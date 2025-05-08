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Yurt Dışında Yaşayan Türk Kadın Yabancı Arkaşlarına Pişmaniye Denetti: Bu Sefer Beğenileri Topladı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Kadın Yabancı Arkaşlarına Pişmaniye Denetti: Bu Sefer Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.05.2025 - 10:19

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@irlandanindiyetisyeni adlı içerik üreticisi Instagram hesabından İrlanda’da sürdürdüğü hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Son haftalarda başlattığı bir seri ise epey ilgi görüyor. İpek adlı kadın yabancı arkadaşlarını Türk lezzetleri ile tanıştırıyor. İlk olarak ayran denetmiş ve pek de iç açıcı geri dönüşler almamıştı. Sonrasında da şalgam denetmişti. Şimdi ise sıra pişmaniyeye geldi. Ayranı ve şalgamı beğenmeyen arkadaşları pişmaniyeye kötü yorum yapmadı. Gelin birlikte bakalım!

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Her ülkenin kendine özgü bir damak zevki var.

Her ülkenin kendine özgü bir damak zevki var.

Kimi yemekler, atıştırmalıklar ve içecekler benzeşse de yerel tatlar söz konusu olunca insana bi’ kal geliyor. Yeni tatları deneyimlemeye açık olanların cesaretine hayranız. Ancak siz de bilmediğimi yemek diyenlerdenseniz size de hak veriyoruz. 

Peki ya pişmaniyeye dönecek olursak, tepkiler hakkımda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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