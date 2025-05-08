Yurt Dışında Yaşayan Türk Kadın Yabancı Arkaşlarına Pişmaniye Denetti: Bu Sefer Beğenileri Topladı

@irlandanindiyetisyeni adlı içerik üreticisi Instagram hesabından İrlanda’da sürdürdüğü hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Son haftalarda başlattığı bir seri ise epey ilgi görüyor. İpek adlı kadın yabancı arkadaşlarını Türk lezzetleri ile tanıştırıyor. İlk olarak ayran denetmiş ve pek de iç açıcı geri dönüşler almamıştı. Sonrasında da şalgam denetmişti. Şimdi ise sıra pişmaniyeye geldi. Ayranı ve şalgamı beğenmeyen arkadaşları pişmaniyeye kötü yorum yapmadı. Gelin birlikte bakalım!