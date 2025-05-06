Çin’de Elektronik Sigara Üretiminde Çalışan Fabrika İşçileri Günde 10 Bin Adet Cihazı Test Ediyor

Elektronik sigaralar son yıllarda öylesine arttı ki, her çeşidini aromasını görür olduk. Ancak sağlığa verdiği zarar ise büyük. Kimi uzmanlar normal sigaradan çok daha zararlı olduğuna dair çalışmalar yapıyor. Çin’de elektronik sigara fabrikasından bir kesit ise sosyal medyada konuşuluyor. Fabrika çalışanları günde 10 bin adet sigarayı tek tek test ediyor. Ciğerlerinin ne durumda olduğu ise merak konusu. Gelin detaylara geçelim!