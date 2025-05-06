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Çin’de Elektronik Sigara Üretiminde Çalışan Fabrika İşçileri Günde 10 Bin Adet Cihazı Test Ediyor

Çin’de Elektronik Sigara Üretiminde Çalışan Fabrika İşçileri Günde 10 Bin Adet Cihazı Test Ediyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 14:52

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Elektronik sigaralar son yıllarda öylesine arttı ki, her çeşidini aromasını görür olduk. Ancak sağlığa verdiği zarar ise büyük. Kimi uzmanlar normal sigaradan çok daha zararlı olduğuna dair çalışmalar yapıyor. Çin’de elektronik sigara fabrikasından bir kesit ise sosyal medyada konuşuluyor. Fabrika çalışanları günde 10 bin adet sigarayı tek tek test ediyor. Ciğerlerinin ne durumda olduğu ise merak konusu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Elektronik sigaraların satışı ülkemizde yasak.

Elektronik sigaraların satışı ülkemizde yasak.

Ancak yurt dışında herkesin elinde görmek mümkün. Elektronik sigara sebebiyle ciğerlerinden rahatsızlık yaşayanlar da çok. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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