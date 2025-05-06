Bir Biyolojici Restoranlarda Yemekten Önce Neden Ekmek İkram Edildiğini Anlattı

@biotonguc adlı Instagram hesabından içerikler üreten biyoloji öğretmeni, restoranlarda yemeklerden önce ekmek servis edilmesinin sırrını açıkladı. Yemeğe karar verene kadar, ya da yemek gelene kadar ekmeği atıştırmanın kan şekerini artırdığını bu sebeple de yemeğin ardından ani bir düşüş olacağını dile getirdi. Tam o düşüş esnasında garsonun “Tatlı ister misiniz?” sorusuyla birlikte tatlı sipariş edileceğini söyledi. İşte ekmeğin sırrı bu şekildeydi.

Gelin bir de ondan detaylarıyla dinleyelim!