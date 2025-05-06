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Bir Biyolojici Restoranlarda Yemekten Önce Neden Ekmek İkram Edildiğini Anlattı

Bir Biyolojici Restoranlarda Yemekten Önce Neden Ekmek İkram Edildiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 13:57

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@biotonguc adlı Instagram hesabından içerikler üreten biyoloji öğretmeni, restoranlarda yemeklerden önce ekmek servis edilmesinin sırrını açıkladı. Yemeğe karar verene kadar, ya da yemek gelene kadar ekmeği atıştırmanın kan şekerini artırdığını bu sebeple de yemeğin ardından ani bir düşüş olacağını dile getirdi. Tam o düşüş esnasında garsonun “Tatlı ister misiniz?” sorusuyla birlikte tatlı sipariş edileceğini söyledi. İşte ekmeğin sırrı bu şekildeydi.

Gelin bir de ondan detaylarıyla dinleyelim!

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İşte detaylar 👇

Açıklamaya inananlar da oldu inanmayanlar da.

Açıklamaya inananlar da oldu inanmayanlar da.

Kimileri “demek ki yemekten sonra canımın tatlı çekmesi bu yüzdenmiş” derken, kimileriyse işletmelerin bu tip bir oyunla uğraşmayacağını dile getirdi. 

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Murphy85

Biyolog desek daha kolay olmaz mıydı? Biyolojici :)