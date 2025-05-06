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Bir İçerik Üreticisi Hep Sesini Duyduğumuz Ancak Görmediğimiz O Kişileri Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Hep Sesini Duyduğumuz Ancak Görmediğimiz O Kişileri Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 13:15

İçerik Devam Ediyor

Hatta beklerken, programlarda dış ses olarak dinlerken veya anonslarda işittiğimiz o meşhur sesleri bilirsiniz. Her ne kadar sesleriyle ünlü olsalar da bahsi geçen kişileri simalarıyla tanımıyoruz. @…s..a….m adlı TikTok kullanıcısı genç de o seslerin yüzlerini takipçileriyle paylaştı. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte detaylar 👇

Sesleri duyduğumuzda ister istemez zihnimizde bir profil oluşuyor.

Sesleri duyduğumuzda ister istemez zihnimizde bir profil oluşuyor.

Bazen “işte tam da böyle tahmin etmiştim” desek de bazen hiç tahmin etmediğimiz profiller de olabiliyor. Hep merak edilen sesleri genç sayesinde birlikte tanıdık. 

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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