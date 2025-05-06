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Sıvı Yağa Yanlış Etiket Yapıştırarak Almanya’yı Kötüleyen Gurbetçiye, Başka Gurbetçiden Kapak Gibi Yanıt Geldi

Sıvı Yağa Yanlış Etiket Yapıştırarak Almanya’yı Kötüleyen Gurbetçiye, Başka Gurbetçiden Kapak Gibi Yanıt Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 10:07 Son Güncelleme: 06.05.2025 - 10:11

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Geçtiğimiz haftalarda bir gurbetçi Almanya’da sıvı yağ fiyatlarının yüksek olduğunu iddia ettiği videosuyla gündeme gelmişti. Sıvı yağa yapıştırdığı etiketin ayakkabı fiyatı olduğu ise geç olmadan ortaya çıktı. Almanyadan Erhan adlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Almanya’yı kötüleyenlere yanıt veren gurbetçi de doğruları gösterdiği videosuyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Kimi gurbetçilerin Almanya’yı kötü gösterme çabası son bulmuyor.

Kimi gurbetçilerin Almanya’yı kötü gösterme çabası son bulmuyor.

Israrla kötülemeleri niyedir nedendir bilinmez. Ancak tahminler, başka Türklerin de Almanya’ya göç etmesini istemedikleri sebebiyle böyle yalanlar söyledikleri yönünde.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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