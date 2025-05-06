Elazığ’da Gündüz Kulübü Konseptli Kahveci Açıldı: Gençler Rağbet Gösterdi

Geçtiğimiz aylarda “wake up partiler” meşhur olmuştu hatırlarsanız. Sabahın erken saatlerinde kahvecilerde düzenlenen bu partiler, alkolsüz eğlenceyi hedeflemişti. Birkaç hafta epey popüler olsa da yurt dışındaki gibi ilgi görmedi ve neredeyse sonlanan bir konsept oldu. Şimdiyse Elazığ’da bir kahveci “gündüz kulübü” konseptiyle şehre yeni bir soluk getirdi. Gelin önce o anları izleyelim!