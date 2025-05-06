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Elazığ’da Gündüz Kulübü Konseptli Kahveci Açıldı: Gençler Rağbet Gösterdi

Elazığ’da Gündüz Kulübü Konseptli Kahveci Açıldı: Gençler Rağbet Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 08:48

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Geçtiğimiz aylarda “wake up partiler” meşhur olmuştu hatırlarsanız. Sabahın erken saatlerinde kahvecilerde düzenlenen bu partiler, alkolsüz eğlenceyi hedeflemişti. Birkaç hafta epey popüler olsa da yurt dışındaki gibi ilgi görmedi ve neredeyse sonlanan bir konsept oldu. Şimdiyse Elazığ’da bir kahveci “gündüz kulübü” konseptiyle şehre yeni bir soluk getirdi. Gelin önce o anları izleyelim!

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Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Ancak izleyiciler bu konsepti pek beğenmiş gibi durmuyordu. Gün ortası partileme mantığı ilginç gelmişti. Bakalım konsept tutacak mı ve diğer şehirlerimizde de benzer örnekler görecek miyiz? Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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