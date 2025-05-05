Antalya Konyaaltı Sahilinde Kıyıya Yakın Köpek Balığı Görüldü: Tepki ise Taş Atmak Oldu

“Hoşt da deseydin, sopa atsaydın geri getirirdi” tarzında yorumlar yapıldı. Görüntüler etkileşimlerin odağı olurken öte yandan ise Antalya’da deniz sıcaklığı artmışken köpek balıklarının sezon için sıkıntı yaşatabileceğine dair endişe duyanlar da oldu.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!