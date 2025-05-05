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Antalya Konyaaltı Sahilinde Kıyıya Yakın Köpek Balığı Görüldü: Tepki ise Taş Atmak Oldu

Antalya Konyaaltı Sahilinde Kıyıya Yakın Köpek Balığı Görüldü: Tepki ise Taş Atmak Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.05.2025 - 11:10

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Akdeniz açıklarında köpek balıklarına sıkça rastlanıyor. Ancak bu sefer popüler plajlardan olan Konyaaltı sahilinde kıyıda bir köpek balığı görüldü. Vatandaşlar o anları hayretle telefonlarıyla kayda aldı. Köpek balığını izleyen kalabalık içerisinde bir kişi taş attı. Vatandaşın köpek balığına taş atması sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Taş atma olayıyla birlikte goygoycular eksik olmadı.

Taş atma olayıyla birlikte goygoycular eksik olmadı.

“Hoşt da deseydin, sopa atsaydın geri getirirdi” tarzında yorumlar yapıldı. Görüntüler etkileşimlerin odağı olurken öte yandan ise Antalya’da deniz sıcaklığı artmışken köpek balıklarının sezon için sıkıntı yaşatabileceğine dair endişe duyanlar da oldu.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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