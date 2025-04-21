Antalya’da Balık Tutmak İçin Açılan Bir Vatandaşın Teknesine Köpek Balığı Saldırdı

Savaş Kaptan adlı vatandaş, Antalya’da oğluyla birlikte balık tutmak için denize açıldı ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Tekneye doğru yaklaşan köpek balığı, sanal çapaya saldırdı. Savaş Kaptan o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kıyıdan yaklaşık 3 km uzaklıkta olduğunu dile getiren vatandaş köpek balığının türünün ne olduğunu tespit edemediğini dile getirdi. Yorumlarda buluşan vatandaşlar ise mako cinsi olabileceğini ifade ettiler.
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Köpek balığının hırçınlığı izlerken bile tüylerimizi diken diken etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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