Antalya’da Balık Tutmak İçin Açılan Bir Vatandaşın Teknesine Köpek Balığı Saldırdı

Savaş Kaptan adlı vatandaş, Antalya’da oğluyla birlikte balık tutmak için denize açıldı ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Tekneye doğru yaklaşan köpek balığı, sanal çapaya saldırdı. Savaş Kaptan o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kıyıdan yaklaşık 3 km uzaklıkta olduğunu dile getiren vatandaş köpek balığının türünün ne olduğunu tespit edemediğini dile getirdi. Yorumlarda buluşan vatandaşlar ise mako cinsi olabileceğini ifade ettiler.