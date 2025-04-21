Türkiye’de Evlerin Bej Rengine Boyatılmasının Sosyo-Ekonomik Koşullarla İlişkisi

@mimarintersi kullanıcı isimli Instagram hesabından bilgilendirici içerikler paylaşan Mine Kavasoğulları, son paylaşımıyla yine ilgi çeken bir konuya değindi. Sizler de farkındasınızdır ki ülkemizde ev dekorasyonu söz konusu olunca duvarlarda en çok gördüğümüz renk bej oluyor. Mine Kavasoğulları bej renginin sıklıkla tercih edilmesinin, bir renk olmaktan öte daha derin sebepleri olduğunu açıkladı. Gelin neler anlatmış birlikte bakalım!