onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye’de Evlerin Bej Rengine Boyatılmasının Sosyo-Ekonomik Koşullarla İlişkisi

Türkiye’de Evlerin Bej Rengine Boyatılmasının Sosyo-Ekonomik Koşullarla İlişkisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 10:24

İçerik Devam Ediyor

@mimarintersi kullanıcı isimli Instagram hesabından bilgilendirici içerikler paylaşan Mine Kavasoğulları, son paylaşımıyla yine ilgi çeken bir konuya değindi. Sizler de farkındasınızdır ki ülkemizde ev dekorasyonu söz konusu olunca duvarlarda en çok gördüğümüz renk bej oluyor. Mine Kavasoğulları bej renginin sıklıkla tercih edilmesinin, bir renk olmaktan öte daha derin sebepleri olduğunu açıkladı. Gelin neler anlatmış birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

İzleyiciler Mine Kavasoğulları’na hak verdiğini yorumlarda dile getirdi.

İzleyiciler Mine Kavasoğulları’na hak verdiğini yorumlarda dile getirdi.

Ev dekorasyonuna ayıracak vakit ve maddi güç bulmak bir yana, duvarların farklı ve canlı renklere boyatılmasını ustalar da epey garip karşılıyor. Yaşayanlar bilir, “bu renkten sıkılmayacak mısınız, renkli duvar olmaz” gibi kalıplaşmış birçok düşünce var. Peki ya sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın