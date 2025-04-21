Bir Sanatçı Saraçhane’de Kaybolan Ayakkabılarla Cezaevindeki Gençleri Andığı Bir Çalışma Yaptı

@arisakizi adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten genç sanatçı, el emeği sanat eserleriyle yeteneğine hayran bıraktırıyor. Genç kadın şimdiyse İmamoğlu’na destek eylemleri sürecinde çıkan arbedelerde Saraçhane’de kaybolan ayakkabılardan ilham aldı. Ayakkabıları bir araya getirdi, biraz da tel yardımıyla hiç tahmin edemeyeceğimiz bir sonuca ulaştı. Gelin neler yapmış birlikte bakalım.
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Genç kadının ulaştığı sonuçla yeteneğini bir kez daha görmüş olduk.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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