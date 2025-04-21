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Bir Sanatçı Saraçhane’de Kaybolan Ayakkabılarla Cezaevindeki Gençleri Andığı Bir Çalışma Yaptı

Bir Sanatçı Saraçhane’de Kaybolan Ayakkabılarla Cezaevindeki Gençleri Andığı Bir Çalışma Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 08:55

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@arisakizi adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten genç sanatçı, el emeği sanat eserleriyle yeteneğine hayran bıraktırıyor. Genç kadın şimdiyse İmamoğlu’na destek eylemleri sürecinde çıkan arbedelerde Saraçhane’de kaybolan ayakkabılardan ilham aldı. Ayakkabıları bir araya getirdi, biraz da tel yardımıyla hiç tahmin edemeyeceğimiz bir sonuca ulaştı. Gelin neler yapmış birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

Genç kadının ulaştığı sonuçla yeteneğini bir kez daha görmüş olduk.

Genç kadının ulaştığı sonuçla yeteneğini bir kez daha görmüş olduk.

Peki ya ne olmuştu?

İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla birlikte destek yürüyüşleri başlamış, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla birlikte artış göstermişti. İmamoğlu’na desteklerini göstermek isteyen vatandaşlar alanlarda yerini alırken özellikle Saraçhane lokasyonu dikkat çekmişti. Eylemlerdeki polis müdahalesi sebebiyle yüzlerce ayakkabı Saraçhane’de kaybolmuştu. Ayakkabıların ağaçlara, yol kenarlarına asıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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