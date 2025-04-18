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İmamoğlu Sürecinde Eylemlere Katıldığı İçin Tutuklanan Genç Tahliye Olunca Lokma Dağıttı: “Baba Tahliye”

İmamoğlu Sürecinde Eylemlere Katıldığı İçin Tutuklanan Genç Tahliye Olunca Lokma Dağıttı: “Baba Tahliye”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.04.2025 - 13:36

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan eylemler günler boyu devam etmiş, 7’den 70’e destek vermek isteyenler alanlara gitmişti. Eylemlere katılanlar arasında 301 kişinin tutuklanması ülke gündemine oturmuştu. Şimdiyse tahliyeler başladı. 18-22 yaş aralığında birçok genç cezaevindeydi. Tahliye edilenlerden olan bir üniversite öğrencisi okulunda hayır lokması dağıttı. “Baba tahliye” yazısını da eksik etmedi.

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İşte o anlar 👇

Ekrem İmamoğlu’na destek için başlayan eylemler hak, hukuk ve adalet arayışına dönüşmüştü.

Ekrem İmamoğlu’na destek için başlayan eylemler hak, hukuk ve adalet arayışına dönüşmüştü.

Son günlerde tahliye edilen gençlerin videoları sosyal medyada gündem durumda. Gençler, sevinçlerini yakınlarıyla paylaşıyor. Yaşadıkları süreci aktarıyorlar.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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