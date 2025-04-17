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İmamoğlu Sürecinde Tutuklanan Genç Tahliye Edildikten Sonra Sevincini İlk Annesiyle Paylaştı!

İmamoğlu Sürecinde Tutuklanan Genç Tahliye Edildikten Sonra Sevincini İlk Annesiyle Paylaştı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.04.2025 - 14:45

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla birlikte artmıştı. Vatandaşlar özellikle İstanbul Saraçhane’de bir araya gelerek yaşananlara tepki vermişti. Üniversite öğrencisi gençler de protestolarda yer almıştı. Birkaç gün sonra eylemlere katılan gençlerin de gözaltına alınarak tutuklandığı açıklanmıştı. 

Şimdiyse gençlerden kimileri tahliye edildi. O gençlerden birinin tahliye edildikten sonra annesini aradığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Genç kızın neşesi gözlerinden okunuyordu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

İmamoğlu sürecinde tutuklanan gençlerin hepsi için tahliye kararı çıkması isteniyor.

İmamoğlu sürecinde tutuklanan gençlerin hepsi için tahliye kararı çıkması isteniyor.

Vatandaşlar olaylara tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sürdürüyor. Bir yandan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesine uymaya çalışarak tepkisini gösterenler de oluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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