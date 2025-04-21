İştahımız Kesildi: Dermotolog Uzmanlığını Kutlayan Kadına Deri Yapısı Şeklinde Pasta Yapıldı

Artık pasta şefleri, müşterilerin hayal dünyalarında oluşan her şeyi gerçeğe dönüştürebiliyor. Kimileri çok güzel olsa da kimileri “Gerek var mıydı?” sorgulamasını da akıllara getiriyor. Peki ya siz sivilceli bu pastamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!