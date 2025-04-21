onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İştahımız Kesildi: Dermotolog Uzmanlığını Kutlayan Kadına Deri Yapısı Şeklinde Pasta Yapıldı

İştahımız Kesildi: Dermotolog Uzmanlığını Kutlayan Kadına Deri Yapısı Şeklinde Pasta Yapıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 09:40

İçerik Devam Ediyor

@dr.busrayilmaz adlı Instagram hesabından dermotolog uzmanlığını kutladığı anları paylaşan bir doktor, kutlama için yaptırılan pastasıyla dikkat çekti. Söz konusu dermotologluk olunca pasta da konsepte uygun seçilmişti. Derinin yapısı şeklinde yaptırılan pastada sivilceler bile vardı… “Şeker hamuru nelere kadir” dedirten pastaya ve o anlara gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Pastacılık son yıllarda yeni bir boyut kazandı.

Pastacılık son yıllarda yeni bir boyut kazandı.

Artık pasta şefleri, müşterilerin hayal dünyalarında oluşan her şeyi gerçeğe dönüştürebiliyor. Kimileri çok güzel olsa da kimileri “Gerek var mıydı?” sorgulamasını da akıllara getiriyor. Peki ya siz sivilceli bu pastamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın