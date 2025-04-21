İştahımız Kesildi: Dermotolog Uzmanlığını Kutlayan Kadına Deri Yapısı Şeklinde Pasta Yapıldı

@dr.busrayilmaz adlı Instagram hesabından dermotolog uzmanlığını kutladığı anları paylaşan bir doktor, kutlama için yaptırılan pastasıyla dikkat çekti. Söz konusu dermotologluk olunca pasta da konsepte uygun seçilmişti. Derinin yapısı şeklinde yaptırılan pastada sivilceler bile vardı… “Şeker hamuru nelere kadir” dedirten pastaya ve o anlara gelin birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Pastacılık son yıllarda yeni bir boyut kazandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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