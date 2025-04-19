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Burun Estetiği Yaptıran Arkadaşına Geçmiş Olsun Hediyesi Burunlu Pasta Yaptıran Kadın

Burun Estetiği Yaptıran Arkadaşına Geçmiş Olsun Hediyesi Burunlu Pasta Yaptıran Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 15:19

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Son yılların en popüler estetik operasyonu tartışmasız olarak burun ameliyatı yani rinoplasti. Günden güne artan fiyatlara rağmen burnundan memnun olmayan birçok kişi rinoplasti ile istediği görünüme kavuşuyor. Bir genç kadın da burnunu yaptıran arkadaşına hazırladığı sürpriz anlarını paylaştı. Genç kadın, arkadaşı için bantlı bir burun şekli olan pasta yaptırmıştı. Fikri yaratıcı olsa da pastanın iştah açıcılığı hakkında aynı yorumu yapamayacağız… Gelin o anlara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Rinoplasti kadar popüler bir şey varsa o da yeni nesil pastalar desek yeridir.

Rinoplasti kadar popüler bir şey varsa o da yeni nesil pastalar desek yeridir.

Yazılarla, çizimlerle süslenen pastaları son yıllarda öylesine çok görmeye başladık ki, artık pastanelerde satılan klasik pastaların şeklini unuttuk. Pasta şefleri müşterilerin istediği tüm pastaları ustalıkla yaparken, bazen bu örnekte de olduğu gibi ilginç taleplerle karşılaşabiliyorlar… Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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