Burun Estetiği Yaptıran Arkadaşına Geçmiş Olsun Hediyesi Burunlu Pasta Yaptıran Kadın

Son yılların en popüler estetik operasyonu tartışmasız olarak burun ameliyatı yani rinoplasti. Günden güne artan fiyatlara rağmen burnundan memnun olmayan birçok kişi rinoplasti ile istediği görünüme kavuşuyor. Bir genç kadın da burnunu yaptıran arkadaşına hazırladığı sürpriz anlarını paylaştı. Genç kadın, arkadaşı için bantlı bir burun şekli olan pasta yaptırmıştı. Fikri yaratıcı olsa da pastanın iştah açıcılığı hakkında aynı yorumu yapamayacağız… Gelin o anlara geçelim.