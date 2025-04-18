İç Çamaşırlarıyla Kombin Videosu Çekenleri Eleştiren Kadın Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Sosyal medyada kombin videoları oldukça ilgi görüyor. Son zamanlarda ise kombin videosu çeken içerik üreticilerinin çekime iç çamaşırlarıyla başladığı dikkat çekiyor. Kimi izleyiciler bu durumu normal bulmazken kimileri ise herhangi bir yorumda bulunmuyor. Bir kadın da hazırlanma videolarına iç çamaşırıyla başlanmasını doğru bulmadığını söyleyerek eleştirisini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.
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Kadının bu yorumuyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da düşüncelerini dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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