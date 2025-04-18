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İç Çamaşırlarıyla Kombin Videosu Çekenleri Eleştiren Kadın Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

İç Çamaşırlarıyla Kombin Videosu Çekenleri Eleştiren Kadın Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.04.2025 - 15:10

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada kombin videoları oldukça ilgi görüyor. Son zamanlarda ise kombin videosu çeken içerik üreticilerinin çekime iç çamaşırlarıyla başladığı dikkat çekiyor. Kimi izleyiciler bu durumu normal bulmazken kimileri ise herhangi bir yorumda bulunmuyor. Bir kadın da hazırlanma videolarına iç çamaşırıyla başlanmasını doğru bulmadığını söyleyerek eleştirisini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Kadının bu yorumuyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da düşüncelerini dile getirdi.

Kadının bu yorumuyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da düşüncelerini dile getirdi.

İzleyiciler ikiye bölündü. Kadının yorumuna hak verenler de oldu, rahatsız oluyorsa sosyal medya kullanmamasının bir seçenek olduğunu dile getirenler de oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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