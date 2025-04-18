Daha Neler Göreceğiz? Türk Gezgin Hindistan’da İnek İdrarı İçen Yerlileri Anlattı

Eskiden Hindistan’da yapılanlara şaşırırken artık her şeyi bekler olduk. Gezgin kadın da detayları şu sözlerle aktardı:

“🐄Hindular ineklere tapmıyorlar. Onu tanrı olarak görmüyorlar ama Ana Tanrıça Gau Mata’nın bir tezahürü olarak görüyorlar.

🇮🇳Üstüne bir de dinleri gereği hayvan öldürmek yasak olunca dolayısıyla vejetaryen bir halk olunca inek önemli bir besin kaynağı olarak , sabanda kullanılarak , tezeği yakılarak hayli önem kazanıyor.

🥛🍼Süt ise yaşam suyu kabul ediliyor ve sunak olarak tanrılara sunuluyor.

Hindistan’da sokak köpeği gibi dışarıda sayısız inek vardır. İnsanlar ineği yaşlanınca artık süt veremez iş göremez olunca sokağa salıyorlar çünkü sokakta evdekinden bile rahat yaşayacağını , insanlar tarafından besleneceğini biliyorlar.

🇮🇳Hindistan’da inek öldürmek yasak, cezası var. Bunun yüzünden hapis yatan bile olmuş.”