Daha Neler Göreceğiz? Türk Gezgin Hindistan’da İnek İdrarı İçen Yerlileri Anlattı

@gezgin.voyageuse adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Kadriye Uysal, Hindistan seyahatlerinden paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İçerik üreticisi gezgin, Hindu inancında inek idrarı içmenin normal karşılandığı anlattığı videosuyla viral durumda. Gözüyle görmese inanmayacağını dile getiren gezgin, o anları anbean yaşamıştı. Gelin detaylara geçelim…
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Hindistan’ın yaşam tarzı ve inancının getirileri bizim benimsediğimiz kültürle epey ters biliyorsunuz ki.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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