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Daha Neler Göreceğiz? Türk Gezgin Hindistan’da İnek İdrarı İçen Yerlileri Anlattı

Daha Neler Göreceğiz? Türk Gezgin Hindistan’da İnek İdrarı İçen Yerlileri Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.04.2025 - 14:37

İçerik Devam Ediyor

@gezgin.voyageuse adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Kadriye Uysal, Hindistan seyahatlerinden paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İçerik üreticisi gezgin, Hindu inancında inek idrarı içmenin normal karşılandığı anlattığı videosuyla viral durumda. Gözüyle görmese inanmayacağını dile getiren gezgin, o anları anbean yaşamıştı. Gelin detaylara geçelim…

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İşte detaylar 👇

Hindistan’ın yaşam tarzı ve inancının getirileri bizim benimsediğimiz kültürle epey ters biliyorsunuz ki.

Hindistan’ın yaşam tarzı ve inancının getirileri bizim benimsediğimiz kültürle epey ters biliyorsunuz ki.

Eskiden Hindistan’da yapılanlara şaşırırken artık her şeyi bekler olduk. Gezgin kadın da detayları şu sözlerle aktardı: 

“🐄Hindular ineklere tapmıyorlar. Onu tanrı olarak görmüyorlar ama Ana Tanrıça Gau Mata’nın bir tezahürü olarak görüyorlar.

🇮🇳Üstüne bir de dinleri gereği hayvan öldürmek yasak olunca dolayısıyla vejetaryen bir halk olunca inek önemli bir besin kaynağı olarak , sabanda kullanılarak , tezeği yakılarak hayli önem kazanıyor.

🥛🍼Süt ise yaşam suyu kabul ediliyor ve sunak olarak tanrılara sunuluyor.

Hindistan’da sokak köpeği gibi dışarıda sayısız inek vardır. İnsanlar ineği yaşlanınca artık süt veremez iş göremez olunca sokağa salıyorlar çünkü sokakta evdekinden bile rahat yaşayacağını , insanlar tarafından besleneceğini biliyorlar.

🇮🇳Hindistan’da inek öldürmek yasak, cezası var. Bunun yüzünden hapis yatan bile olmuş.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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