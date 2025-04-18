Uzmanlar, Hamam Böceği Sütünün Gelecekte En Popüler Gıda Olacağını İddia Etti

Instagram’ın popüler içerik sayfası @gloob hamam böceklerine dair yaptıkları bir araştırmayla viral oldu. Uzmanların hamam böceği sütüne dair yaptığı bir araştırmayı Gökçe Yılmaz adlı editör aktardı. Çalışmalar hamam böceği sütünün inek sütünden daha besleyici olduğu yönündeydi. Bu sebeple geleceğin en popüler gıdası olması da bekleniyordu. Duyduğumuz anda bile tüylerimizi ürperten “hamam böceği sütü” henüz içilebilecek güvenilirlikte değil. Gelin detayları videodan öğrenelim!
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Görmeye bile tahammülümüz olmayan hamam böceklerinin sütü ne kadar besleyici olsa da içmem diyenler burada mı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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