Uzmanlar, Hamam Böceği Sütünün Gelecekte En Popüler Gıda Olacağını İddia Etti

Instagram’ın popüler içerik sayfası @gloob hamam böceklerine dair yaptıkları bir araştırmayla viral oldu. Uzmanların hamam böceği sütüne dair yaptığı bir araştırmayı Gökçe Yılmaz adlı editör aktardı. Çalışmalar hamam böceği sütünün inek sütünden daha besleyici olduğu yönündeydi. Bu sebeple geleceğin en popüler gıdası olması da bekleniyordu. Duyduğumuz anda bile tüylerimizi ürperten “hamam böceği sütü” henüz içilebilecek güvenilirlikte değil. Gelin detayları videodan öğrenelim!