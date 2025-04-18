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Uzmanlar, Hamam Böceği Sütünün Gelecekte En Popüler Gıda Olacağını İddia Etti

Uzmanlar, Hamam Böceği Sütünün Gelecekte En Popüler Gıda Olacağını İddia Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.04.2025 - 11:01

İçerik Devam Ediyor

Instagram’ın popüler içerik sayfası @gloob hamam böceklerine dair yaptıkları bir araştırmayla viral oldu. Uzmanların hamam böceği sütüne dair yaptığı bir araştırmayı Gökçe Yılmaz adlı editör aktardı. Çalışmalar hamam böceği sütünün inek sütünden daha besleyici olduğu yönündeydi. Bu sebeple geleceğin en popüler gıdası olması da bekleniyordu. Duyduğumuz anda bile tüylerimizi ürperten “hamam böceği sütü” henüz içilebilecek güvenilirlikte değil. Gelin detayları videodan öğrenelim!

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İşte detaylar 👇

Görmeye bile tahammülümüz olmayan hamam böceklerinin sütü ne kadar besleyici olsa da içmem diyenler burada mı?

Görmeye bile tahammülümüz olmayan hamam böceklerinin sütü ne kadar besleyici olsa da içmem diyenler burada mı?

Farz edelim ki birkaç yıl sonra çalışmalar neticeleniyor ve raflarda hamam böcekleri sütü de yer alıyor. Dener miydiniz, denemez miydiniz? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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