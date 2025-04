Pamuk Gibi Olduk! Sosyal Medyanın Yeni Akımı “Let Her Go”ya Evcil Hayvanı Olanlar Bayılacak!

Gün geçmiyor ki TikTok’ta yeni bir akım baş göstermesin. Şimdilerdeyse Passenger - Let Her Go parçasının eşlik ettiği bir akım revaçta. Özellikle hayvanseverlerin bayılacağı akıma her geçen gün yeni viral videolar ekleniyor. Kamerayı ağzıyla tutan içerik üreticileri evcil hayvanlarını kucaklayarak dönmeye başlıyor. Ortaya çıkan sonuçlar karşısında ise gülümsememek elde değil. Gelin birkaç video ile daha detaylı bakalım!