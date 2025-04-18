Pamuk Gibi Olduk! Sosyal Medyanın Yeni Akımı “Let Her Go”ya Evcil Hayvanı Olanlar Bayılacak!

Gün geçmiyor ki TikTok’ta yeni bir akım baş göstermesin. Şimdilerdeyse Passenger - Let Her Go parçasının eşlik ettiği bir akım revaçta. Özellikle hayvanseverlerin bayılacağı akıma her geçen gün yeni viral videolar ekleniyor. Kamerayı ağzıyla tutan içerik üreticileri evcil hayvanlarını kucaklayarak dönmeye başlıyor. Ortaya çıkan sonuçlar karşısında ise gülümsememek elde değil. Gelin birkaç video ile daha detaylı bakalım!
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Hazırsanız başlayalım 👇
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Korku, endişe, panik! 👇
Paşanın keyfi 👇
Gözlerine bakın 🥹👇
😍👇
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Akımın en minnoş üyesi diyebilir miyiz? 👇
Her an bi’ pati atacak gibi 👇
O dil ne öyleee 🥹👇
Yeni akımlarda görüşmek üzere 👋🏻
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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