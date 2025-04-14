Ayağındaki Pisliklerden Dolayı Yürümekte Zorlanan Güvercin Doğru Kişiden Yardım İstedi

@cuneytks2 adlı Instagram hesabından paylaştığı videoyla viral olan bir vatandaş, gönülleri fethetti. Kendisi dükkanda otururken bir güvercin kapıdan girmiş, ona doğru gelmeye başlamıştı. Ayağına yapışan pisliklerden dolayı yürümekte zorlanan güvercin adeta yardım istemişti. Güvercini o halde gören vatandaş geri çevirmedi ve hazırlığa başladı. Biraz su kaynattıktan sonra, güvercinin ayağını ovalayarak kirlerden arındırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşın iyi niyeti takdirleri kazandı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın