Ayağındaki Pisliklerden Dolayı Yürümekte Zorlanan Güvercin Doğru Kişiden Yardım İstedi

@cuneytks2 adlı Instagram hesabından paylaştığı videoyla viral olan bir vatandaş, gönülleri fethetti. Kendisi dükkanda otururken bir güvercin kapıdan girmiş, ona doğru gelmeye başlamıştı. Ayağına yapışan pisliklerden dolayı yürümekte zorlanan güvercin adeta yardım istemişti. Güvercini o halde gören vatandaş geri çevirmedi ve hazırlığa başladı. Biraz su kaynattıktan sonra, güvercinin ayağını ovalayarak kirlerden arındırdı.