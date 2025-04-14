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Ayağındaki Pisliklerden Dolayı Yürümekte Zorlanan Güvercin Doğru Kişiden Yardım İstedi

Ayağındaki Pisliklerden Dolayı Yürümekte Zorlanan Güvercin Doğru Kişiden Yardım İstedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.04.2025 - 15:43

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@cuneytks2 adlı Instagram hesabından paylaştığı videoyla viral olan bir vatandaş, gönülleri fethetti. Kendisi dükkanda otururken bir güvercin kapıdan girmiş, ona doğru gelmeye başlamıştı. Ayağına yapışan pisliklerden dolayı yürümekte zorlanan güvercin adeta yardım istemişti. Güvercini o halde gören vatandaş geri çevirmedi ve hazırlığa başladı. Biraz su kaynattıktan sonra, güvercinin ayağını ovalayarak kirlerden arındırdı.

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Vatandaşın iyi niyeti takdirleri kazandı.

Vatandaşın iyi niyeti takdirleri kazandı.

Güvercinin yardım istemek için doğru adresi seçmiş olması da yorumlara konu oldu. Bazen hayvan dostlarımız hayatlarını sürdürme konusunda zorluk yaşayabiliyor. Dünyamız git gide neredeyse yalnızca insanların yaşayabileceği koşullara bürünüyor. Doğal ortamların azalmasıyla birlikte hayvan dostlarımız da yeniye adapte olmaya çalışıyor. Bu sebeple onlara uzatacağımız yardım elinin kimi zaman hayati değer taşıdığını unutmamak gerek. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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