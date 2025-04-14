Doğum Günü Olan Genç Arabasına Astığı Yazıyla Trafikte Gülümseten Geri Dönüşler Aldı

Sosyal medyanın popüler akımına katılımlar devam ediyor. Bir genç doğum günü olduğunu aracına astığı kağıda yazdı ve “Kutlamak için kornaya bas” demeyi de es geçmedi. Hal böyle olunca trafikte karşılaştığı birçok kişiden pozitif geri dönüşler aldı. Kornaya basanlar da oldu, ışıklarda denk gelince doğum gününü sözlü olarak kutlayanlar da. Trafikte artan kavgalara kıyasla böyle tebessüm ettiren olayların da yaşanabiliyor olduğunu bir kez daha gördük.
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Bu popüler akımı ilk olarak bir motor sürücüsü başlatmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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