Doğum Günü Olan Genç Arabasına Astığı Yazıyla Trafikte Gülümseten Geri Dönüşler Aldı

Sırtındaki çantaya doğum günü olduğunu yazan motor sürücüsünün paylaşımıyla birlikte kısa sürede video rağbet gördü ve akım halime geldi. Her geçen gün katılım artıyor. Bir baba da kızının doğum günü için aynı şekilde bir sürpriz hazırlamıştı.

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