Mide Ortamı Terk Etti: Bir Türk Gezgin Hindistan’da İnsan Eti Yiyen Kabile Olarak Tanınan “Aghori”yi Anlattı

@gezgin.voyageuse adlı Instagram hesabından Hindistan’a dair içerikler üreten bir gezgin, insan eti yiyen bir kabile olduğundan bahsetti. Kabilenin adı “Aghori’ydi. Ganj nehrine atılan ölüleri yakalayarak yiyen kabile, kemiklerinden de kolye gibi aksesuarlar yapıyordu. Videodaki her detay adeta kanımızı dondurdu. Kadının kabile üyesi olan kişiyle iletişim halinde olması da izleyicileri tedirgin etti. Gelin bir de birlikte bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte tüm detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aghoriler kendilerini Hindu olarak benimsiyor ancak Hindular insan eti yemeleri sebebiyle onları kabul etmiyor.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın