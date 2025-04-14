Mide Ortamı Terk Etti: Bir Türk Gezgin Hindistan’da İnsan Eti Yiyen Kabile Olarak Tanınan “Aghori”yi Anlattı

@gezgin.voyageuse adlı Instagram hesabından Hindistan’a dair içerikler üreten bir gezgin, insan eti yiyen bir kabile olduğundan bahsetti. Kabilenin adı “Aghori’ydi. Ganj nehrine atılan ölüleri yakalayarak yiyen kabile, kemiklerinden de kolye gibi aksesuarlar yapıyordu. Videodaki her detay adeta kanımızı dondurdu. Kadının kabile üyesi olan kişiyle iletişim halinde olması da izleyicileri tedirgin etti. Gelin bir de birlikte bakalım…