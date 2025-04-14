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Mide Ortamı Terk Etti: Bir Türk Gezgin Hindistan’da İnsan Eti Yiyen Kabile Olarak Tanınan “Aghori”yi Anlattı

Mide Ortamı Terk Etti: Bir Türk Gezgin Hindistan’da İnsan Eti Yiyen Kabile Olarak Tanınan “Aghori”yi Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.04.2025 - 10:15

İçerik Devam Ediyor

@gezgin.voyageuse adlı Instagram hesabından Hindistan’a dair içerikler üreten bir gezgin, insan eti yiyen bir kabile olduğundan bahsetti. Kabilenin adı “Aghori’ydi. Ganj nehrine atılan ölüleri yakalayarak yiyen kabile, kemiklerinden de kolye gibi aksesuarlar yapıyordu. Videodaki her detay adeta kanımızı dondurdu. Kadının kabile üyesi olan kişiyle iletişim halinde olması da izleyicileri tedirgin etti. Gelin bir de birlikte bakalım…

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Aghoriler kendilerini Hindu olarak benimsiyor ancak Hindular insan eti yemeleri sebebiyle onları kabul etmiyor.

Aghoriler kendilerini Hindu olarak benimsiyor ancak Hindular insan eti yemeleri sebebiyle onları kabul etmiyor.

Gezgin kadın detaylardan bahsettiği içeriğinde, din bilgini Saduların, hamile kadınların, 7 yaş altı çocukların, kendini zehirleyerek hayatına son verenlerin ve kobra yılanı zehri ile öldürülmüş insanların cesetlerini yakalayıp yediklerini dile getirdi.

Dini ritüel olarak görülen bu durum videoyu izlerden bile tüylerimizi diken diken etti. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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