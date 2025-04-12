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Tayland’da Tarkan Şarkısı Söyleyen Filipinli Adam Doğrusunu Unutturdu

Tayland’da Tarkan Şarkısı Söyleyen Filipinli Adam Doğrusunu Unutturdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.04.2025 - 17:25

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Ayşe Alacaoğlu adlı Türk kadın, Tayland’da sürdürdüğü hayatına dair ilgi çeken paylaşımlarıyla sıkça keşfete düşüyor. Genç kadın şimdi de Tayland’da Tarkan’dan Yolla parçasını söyleyen Filipinli bir şarkıcıyı paylaştı. Tayland’a çokça Türk turist gittiği için yerlilerin Türkçe şarkıları öğrenmeye çalıştıklarını dile getirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

Filipinli şarkıcı elinden geldiğince parçayı doğru okumaya çalışıyordu.

Filipinli şarkıcı elinden geldiğince parçayı doğru okumaya çalışıyordu.

Ülkemizden kilometrelerce uzakta bile etkimizi göstermeyi başarmıştık. Türk turistlerin eğlence gecelerinde istek parça olarak Türkçe şarkışa istemesi sonucu bunlar yaşanmıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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