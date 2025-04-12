onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsveç’te Trafikteki Saygı Takdirleri Topladı: Trafiğe Çıkan Gençleri Darlamadan Beklemek Zorunlu!

İsveç’te Trafikteki Saygı Takdirleri Topladı: Trafiğe Çıkan Gençleri Darlamadan Beklemek Zorunlu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.04.2025 - 16:12

İçerik Devam Ediyor

@atalay_damily adlı Instagram hesaplarından İsveç’te sürdürdükleri hayatlarına dair içerikler paylaşan bir aile son gönderisiyle viral oldu. Gönderilerinin ilgi çekme sebebi İsveç’te Türkiye’ye kıyasla bambaşka bir trafik anlayışına hakim olunmasıydı. Yeni yeni araç sürmeyi öğrenen gençleri trafikte korna çalmadan, darlamadan beklemek zorundalardı. Sollamanın serbest olduğu bir yola gelene kadar uzun bir trafik kuyruğu oluşsa da bu onlar için dert değildi. Gelin o anlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Bu paylaşımla adeta medeniyetin videosunu izledik.

Bu paylaşımla adeta medeniyetin videosunu izledik.

Türkiye’de de benzeri bir kural olsa sizce uygulanabilir mi? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın