İsveç’te Trafikteki Saygı Takdirleri Topladı: Trafiğe Çıkan Gençleri Darlamadan Beklemek Zorunlu!

@atalay_damily adlı Instagram hesaplarından İsveç’te sürdürdükleri hayatlarına dair içerikler paylaşan bir aile son gönderisiyle viral oldu. Gönderilerinin ilgi çekme sebebi İsveç’te Türkiye’ye kıyasla bambaşka bir trafik anlayışına hakim olunmasıydı. Yeni yeni araç sürmeyi öğrenen gençleri trafikte korna çalmadan, darlamadan beklemek zorundalardı. Sollamanın serbest olduğu bir yola gelene kadar uzun bir trafik kuyruğu oluşsa da bu onlar için dert değildi. Gelin o anlara birlikte bakalım!