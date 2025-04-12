30 Günde Türkiye’de Rapçi Olmaya Çalışan Emir Efe’yi Ünlü Rapçi Anıl Piyancı Keşfetti!

13 yaşındaki Emir Efe’nin sosyal medya hesabından başlattığı video serisi kısa sürede popülarite sağlamıştı. Yetenekli çocuk rap performanslarıyla, 30 günde Türkiye’de rapçi olmayı hedeflemişti. Ünlü rapçi Anıl Piyancı, Emir Efe’yi stüdyosuna çağırarak ilk kaydını almasına vesile oldu. Emir Efe hedefini gerçekleştirmişti. Çünkü ikili video serisinin 28. gününde bir araya geldi. Gelin detaylara geçelim!
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İşte Anıl Piyancı ile kayıt aldığı anlar 👇
Rap camiasının sevilen isimlerinden olan Anıl Piyancı, sektörün eskilerinden.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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