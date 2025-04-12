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30 Günde Türkiye’de Rapçi Olmaya Çalışan Emir Efe’yi Ünlü Rapçi Anıl Piyancı Keşfetti!

30 Günde Türkiye’de Rapçi Olmaya Çalışan Emir Efe’yi Ünlü Rapçi Anıl Piyancı Keşfetti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.04.2025 - 15:38

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13 yaşındaki Emir Efe’nin sosyal medya hesabından başlattığı video serisi kısa sürede popülarite sağlamıştı. Yetenekli çocuk rap performanslarıyla, 30 günde Türkiye’de rapçi olmayı hedeflemişti. Ünlü rapçi Anıl Piyancı, Emir Efe’yi stüdyosuna çağırarak ilk kaydını almasına vesile oldu. Emir Efe hedefini gerçekleştirmişti. Çünkü ikili video serisinin 28. gününde bir araya geldi. Gelin detaylara geçelim!

Emir Efe ile ilk böyle tanışmıştık 👇

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İşte Anıl Piyancı ile kayıt aldığı anlar 👇

Rap camiasının sevilen isimlerinden olan Anıl Piyancı, sektörün eskilerinden.

Rap camiasının sevilen isimlerinden olan Anıl Piyancı, sektörün eskilerinden.

Henüz 13 yaşında olan Emir Efe ile bir araya gelerek ona destek olması da gönüllerimizi fethetti. Emir Efe’nin birçok rapçiye kıyasla açıkça ortada olan başarısının günden güne artışını hep beraber takip ediyor olacağız!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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