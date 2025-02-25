Geleceğin Yıldızı Geliyor: 13 Yaşındaki Efe Adlı Yetenekli Çocuktan Kendi Bestesiyle Harika Rap Performansı!

Henüz 13 yaşında olan Emir Efe adlı yetenekli çocuk, @emf_450 kullanıcı isimli Instagram hesabından “30 günde Türkiye’de rapçi olmaya çalışıyorum” şeklinde bir seriye başladı. İlk videosuyla dahi ses getirmeyi başardı. Popüler vokal koçu Doğan Cem de kendisi için “Şu ankilerden bile çok daha iyi” yorumunda bulundu. Gelin ilk videosuna birlikte bakalım!
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YouTube’dan açtığı beat’in üzerine kendi bestesini söylemeye başladığı anda “Geleceğin yıldızı” dedirtti.
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Söz yazma kabiliyeti, müzik kulağı ve daha 13 yaşında olması gerçeğiyle hepimizi büyüledi!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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