Geleceğin Yıldızı Geliyor: 13 Yaşındaki Efe Adlı Yetenekli Çocuktan Kendi Bestesiyle Harika Rap Performansı!

Henüz 13 yaşında olan Emir Efe adlı yetenekli çocuk, @emf_450 kullanıcı isimli Instagram hesabından “30 günde Türkiye’de rapçi olmaya çalışıyorum” şeklinde bir seriye başladı. İlk videosuyla dahi ses getirmeyi başardı. Popüler vokal koçu Doğan Cem de kendisi için “Şu ankilerden bile çok daha iyi” yorumunda bulundu. Gelin ilk videosuna birlikte bakalım!