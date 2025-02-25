Hani Süpürgeden Korkuyorlardı? Bir Kedi Süpürgeye Dilini Kaptırarak Oyun Oynadığı Anlarla Güldürdü

Eğer sizler de kedi besliyorsanız bilirsiniz ki süpürge onların korkulu rüyasıdır. Yani genel olarak birçok kedi süpürge sesinden dolayı panik dolu anlar yaşayarak evde kaçacak delik arıyor. Korkmayanların ise çoğunlukla sağır olduğu biliniyor. Ancak şimdi öyle bir örnekle karşınızdayız ki, sizler de şaşıracaksınız. @kahyasezen adlı Instagram kullanıcısının paylaşımına gelin birlikte bakalım.
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Bambam adlı kedi, süpürgeden korkmak yerine onun bir oyun olduğunu kabul etmiş olmalı ki ortaya böyle anlar çıkmış.
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Tatlı kedinin süpürgenin çekmesi için dilini uzattığı anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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