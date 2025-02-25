Hani Süpürgeden Korkuyorlardı? Bir Kedi Süpürgeye Dilini Kaptırarak Oyun Oynadığı Anlarla Güldürdü

Eğer sizler de kedi besliyorsanız bilirsiniz ki süpürge onların korkulu rüyasıdır. Yani genel olarak birçok kedi süpürge sesinden dolayı panik dolu anlar yaşayarak evde kaçacak delik arıyor. Korkmayanların ise çoğunlukla sağır olduğu biliniyor. Ancak şimdi öyle bir örnekle karşınızdayız ki, sizler de şaşıracaksınız. @kahyasezen adlı Instagram kullanıcısının paylaşımına gelin birlikte bakalım.