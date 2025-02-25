Coğrafya Kaderdir: Bahçelerindeki Havuz Kıştan Dolayı Kapalı Diye Üzülen Köpeklerine Havuz Kiraladılar

Patili dostlarımızın mutlu olduğunu görmek bizim için de mutluluk verici. Havuzlu bir evde golden retriever cinsi köpek besleyen bir aile patili dostlarına yaptıkları sürprizi paylaştı. Kış geldiği için evlerinin bahçesinde yer alan havuz kapalıydı ve patili dostlarının gece gündüz havuz başında üzgün üzgün oturduğunu görüyorlardı.