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Coğrafya Kaderdir: Bahçelerindeki Havuz Kıştan Dolayı Kapalı Diye Üzülen Köpeklerine Havuz Kiraladılar

Coğrafya Kaderdir: Bahçelerindeki Havuz Kıştan Dolayı Kapalı Diye Üzülen Köpeklerine Havuz Kiraladılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.02.2025 - 18:09

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Patili dostlarımızın mutlu olduğunu görmek bizim için de mutluluk verici. Havuzlu bir evde golden retriever cinsi köpek besleyen bir aile patili dostlarına yaptıkları sürprizi paylaştı. Kış geldiği için evlerinin bahçesinde yer alan havuz kapalıydı ve patili dostlarının gece gündüz havuz başında üzgün üzgün oturduğunu görüyorlardı.

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Hal böyle olunca aile havuz kiralamaya karar verdi ve köpekleri yüzeceğini duyunca mutluluktan dört köşe oldu.

Hal böyle olunca aile havuz kiralamaya karar verdi ve köpekleri yüzeceğini duyunca mutluluktan dört köşe oldu.

Havuza gider gitmez atlayan ve suyun tadını çıkaran köpekler hayatlarıyla izleyenleri de imrendirdi.

Havuza gider gitmez atlayan ve suyun tadını çıkaran köpekler hayatlarıyla izleyenleri de imrendirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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