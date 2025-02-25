Coğrafya Kaderdir: Bahçelerindeki Havuz Kıştan Dolayı Kapalı Diye Üzülen Köpeklerine Havuz Kiraladılar

Patili dostlarımızın mutlu olduğunu görmek bizim için de mutluluk verici. Havuzlu bir evde golden retriever cinsi köpek besleyen bir aile patili dostlarına yaptıkları sürprizi paylaştı. Kış geldiği için evlerinin bahçesinde yer alan havuz kapalıydı ve patili dostlarının gece gündüz havuz başında üzgün üzgün oturduğunu görüyorlardı.
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Hal böyle olunca aile havuz kiralamaya karar verdi ve köpekleri yüzeceğini duyunca mutluluktan dört köşe oldu.
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Havuza gider gitmez atlayan ve suyun tadını çıkaran köpekler hayatlarıyla izleyenleri de imrendirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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