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Hoca Olduğunu İddia Eden Bir Kişi Cinsel Birliktelik Yaşanan Günlere Göre Doğacak Çocukların Huylarını Anlattı

Hoca Olduğunu İddia Eden Bir Kişi Cinsel Birliktelik Yaşanan Günlere Göre Doğacak Çocukların Huylarını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.02.2025 - 16:38

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Abdullah Doğruyol adlı hoca olduğunu iddia eden kişi, çiftlerin cinsel birliktelik yaşadığı günlere göre çocuklarının nasıl huyları olacağını anlattığı video paylaşımıyla gündeme geldi. Günlere ek olarak, Ramazan Bayramı gecesi ve ezan okunurken yaşanan birliktelikler için de yorum yapmıştı. Kaynağın ise alimlerin yazdığı edep ve adap kitapları olduğunu dile getirdi.

Gelin detaylara geçelim. 👇

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“Ramazan Bayramı gecesi cima edenlerin çocuğu asi, ezan okunurken cima edenin çocuğu ise yalancı olur.” dedi.

“Ramazan Bayramı gecesi cima edenlerin çocuğu asi, ezan okunurken cima edenin çocuğu ise yalancı olur.” dedi.

Günler içinse, “Cuma gecesi cima edenin cennetlik veya şehit, pazartesi alim, salı cömert, çarşamba cima edenlerin çocukları kavgacı olur.” dedi.

Günler içinse, “Cuma gecesi cima edenin cennetlik veya şehit, pazartesi alim, salı cömert, çarşamba cima edenlerin çocukları kavgacı olur.” dedi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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