Hoca Olduğunu İddia Eden Bir Kişi Cinsel Birliktelik Yaşanan Günlere Göre Doğacak Çocukların Huylarını Anlattı

Abdullah Doğruyol adlı hoca olduğunu iddia eden kişi, çiftlerin cinsel birliktelik yaşadığı günlere göre çocuklarının nasıl huyları olacağını anlattığı video paylaşımıyla gündeme geldi. Günlere ek olarak, Ramazan Bayramı gecesi ve ezan okunurken yaşanan birliktelikler için de yorum yapmıştı. Kaynağın ise alimlerin yazdığı edep ve adap kitapları olduğunu dile getirdi.

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